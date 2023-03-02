البطولة العربية - فحمان ينتصر على هورسيد ويتأهل لنهائي الدور التمهيدي

الخميس، 02 مارس 2023 - 21:47

كتب : FilGoal

فحمان اليمني

تأهل فحمان اليمني إلى نهائي الدور التمهيدي من البطولة العربية 2023 بالفوز على هورسيد الصومالي بنتيجة 3-0.

وأقيمت المباراة على ملعب الرديف الرئيسي بمدينة الملك عبد الله الرياضية بمحافظة جدة.

وسجل أهداف فحمان كل من سليمان أحمد ثنائية ومحمد مهدي.

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وبذلك سيلتقي فحمان في نهائي الدوري التمهيدي مع أرتا سولار الجيبوتي يوم الأحد المقبل على ملعب الرديف الرئيسي بمدينة الملك عبد الله الرياضية بمحافظة جدة.

ويقام الدور التمهيدي بمشاركة أربعة فرق ويتأهل منهم فريق واحد إلى الدور الأول.

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وتأهل أرتا سولار مبكرا بفوزه على فولكان من جزر القمر بنتيجة 2-0 بفضل هدفي سالمون كالو وصامويل أكينوا.

وينضم المتأهل من الدور التمهيدي إلى 23 فريقا لخوض منافسات الدور الأول.

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ويشارك 24 فريقا من الدور الأول وهم (المتأهل من الدور التمهيدي - 11 فريقا من آسيا - 7 فرق من إفريقيا - 5 فرق مشاركة بترشيح من الاتحادات الوطنية).

وتقام مباريات الدور الأول بنظام الذهاب والإياب ليتأهل 12 فريقا إلى الدور الثاني الذي يقام بين الفرق المتأهلة ليتأهل ستة منهم إلى النهائيات المقامة بنظام أربع مجموعات، ويقام خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس، من 3 إلى 5 إبريل، ومن 10 إلى 12 إبريل.

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