استراحة كأس ملك إسبانيا - ريال مدريد (0) - (1) برشلونة.. نهاية الشوط الأول
الخميس، 02 مارس 2023 - 21:41
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
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استراحة
ق 45 بطاقة صفراء ينالها رافينيا بعد جذبه لفينيسيوس
ق 41 داني كارباخال يسدد ولكن فوق العارضة
ق 34 لوكا مودريتش يسدد ولكن بجوار القائم
ق 27 الهدف يحتسب.. ولكنه عكسي على إيدر ميليتاو
ق 26 جوووووول فرانك كيسي يسجل الأول.. الهدف سيخضع للمراجعة عبر تقنية الفيديو
ق 24 إنذار لفينيسيوس جونيور بعد تدخل قوي ضد فرينكي دي يونج
ق 15 مودريتش يسدد من خارج المنطقة والكرة تصطدم بالدفاع
ق 12 جوووول ولكن الراية.. فينيسيوس يلعب العرضية وبنزيمة يتسلم ويسدد ولكن الراية توقف الاحتفال
ق 7 فينيسيوس جونيور ينطلق ويسدد بجوار القائم
ق 1 لوكا مودريتش ينطلق ويسدد في الشباك من الخارج.. تسلل على كل حال
بداية المباراة