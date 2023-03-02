استراحة كأس ملك إسبانيا - ريال مدريد (0) - (1) برشلونة.. نهاية الشوط الأول

الخميس، 02 مارس 2023 - 21:41

كتب : FilGoal

ريال مدريد - برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

تابع دقيقة بدقيقة من هنا

---

استراحة

ق 45 بطاقة صفراء ينالها رافينيا بعد جذبه لفينيسيوس

ق 41 داني كارباخال يسدد ولكن فوق العارضة

ق 34 لوكا مودريتش يسدد ولكن بجوار القائم

ق 27 الهدف يحتسب.. ولكنه عكسي على إيدر ميليتاو

ق 26 جوووووول فرانك كيسي يسجل الأول.. الهدف سيخضع للمراجعة عبر تقنية الفيديو

ق 24 إنذار لفينيسيوس جونيور بعد تدخل قوي ضد فرينكي دي يونج

ق 15 مودريتش يسدد من خارج المنطقة والكرة تصطدم بالدفاع

ق 12 جوووول ولكن الراية.. فينيسيوس يلعب العرضية وبنزيمة يتسلم ويسدد ولكن الراية توقف الاحتفال

ق 7 فينيسيوس جونيور ينطلق ويسدد بجوار القائم

ق 1 لوكا مودريتش ينطلق ويسدد في الشباك من الخارج.. تسلل على كل حال

بداية المباراة

ريال مدريد برشلونة كأس ملك إسبانيا الكلاسيكو
نرشح لكم
تشكيل برشلونة - كريستنسن وفاتي على مقاعد البدلاء.. توريس يقود الهجوم أمام مدريد تشكيل ريال مدريد - لا مفاجآت.. بنزيمة يقود هجوم الملكي أمام برشلونة مهاجم أوساسونا: اللعب لإسبانيا أم الأرجنتين؟ فقط أسرعوا قبل أن ينفطر قلبي قادش يطالب بإيقاف الدوري الإسباني وإعادة آخر 9 دقائق من مباراته أمام إلتشي ريليفو: مشاركة كريستنسين في محل شك أمام ريال مدريد بـ كأس ملك إسبانيا لاعب قادش يكشف كيف هدد فينيسيوس بورقة "المونديال" في الصدام الساخن مؤتمر أنشيلوتي: علينا اللعب بشجاعة ضد برشلونة.. وهذا رأيي في جوائز الأفضل مؤتمر تشافي: ريال مدريد لديه الأفضلية.. والكلاسيكو يحفزني أكثر من أي مباراة أخرى
أخر الأخبار
خبر في الجول - كولر سبب رفض الأهلي للمشاركة في البطولة العربية 14 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية 26 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - ثلاثي من الأهلي يتوج بجوائز فردية في البطولة العربية.. بينهم أفضل لاعب 42 دقيقة | رياضات أخرى
الدوري السعودي - الهلال يفرط في نقطتين في الدقيقة +99 أمام الوحدة 47 دقيقة | السعودية
أمم إفريقيا للشباب - نيجيريا إلى نصف النهائي بهدف عكسي في طريق جنوب السودان 51 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
كرة طائرة - قبل الجولة الختامية.. سيدات الأهلي والزمالك دون خسارة في قبل نهائي الدوري ساعة | رياضات أخرى
البطولة العربية - فحمان ينتصر على هورسيد ويتأهل لنهائي الدور التمهيدي ساعة | الوطن العربي
استراحة كأس ملك إسبانيا - ريال مدريد (0) - (1) برشلونة.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور 3 الصعود الثاني في المجلس.. من هو سليمان وهدان الرئيس المؤقت لنادي الزمالك 4 الاتحاد العربي يعلن عن المشاركين الأربعة في الدور التمهيدي من بطولة الأندية