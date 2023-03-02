مباشر كأس ملك إسبانيا - ريال مدريد (0) - (0) برشلونة.. جووول ولكن الراية

الخميس، 02 مارس 2023 - 21:41

كتب : FilGoal

ريال مدريد - برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

تابع دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 12 جوووول ولكن الراية.. فينيسيوس يلعب العرضية وبنزيمة يتسلم ويسدد ولكن الراية توقف الاحتفال

ق 7 فينيسيوس جونيور ينطلق ويسدد بجوار القائم

ق 1 لوكا مودريتش ينطلق ويسدد في الشباك من الخارج.. تسلل على كل حال

بداية المباراة

ريال مدريد برشلونة الكلاسيكو كأس ملك إسبانيا
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