انتهت في كأس ملك إسبانيا - ريال مدريد (0) - (1) برشلونة

الخميس، 02 مارس 2023 - 21:41

كتب : FilGoal

ريال مدريد - برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

تابع دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 90 رودريجو يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 86 سيرجي روبرتو بدلا من فيران توريس

ق 84 ألفارو رودريجيز بدلا من لوكا مودريتش

ق 74 أوريليان تشواميني بدلا من توني كروس

ق 72 كيسي يسدد ولكن الكرة تصطدم بأنسو فاتي الذي يمنع هدف برشلونة

ق 69 أنسو فاتي بدلا من رافينيا

ق 67 رودريجو بدلا من ناتشو فيرنانديز

ق 66 بطاقة صفراء لفرانك كيسي بعد تدخل قوي ضد كارباخال

ق 55 بطاقة صفراء لناتشو بعد تدخل قوي ضد رافينيا

ق 49 تسديدة من فينيسيوس يبعدها الدفاع

استراحة

ق 45 بطاقة صفراء ينالها رافينيا بعد جذبه لفينيسيوس

ق 41 داني كارباخال يسدد ولكن فوق العارضة

ق 34 لوكا مودريتش يسدد ولكن بجوار القائم

ق 27 الهدف يحتسب.. ولكنه عكسي على إيدر ميليتاو

ق 26 جوووووول فرانك كيسي يسجل الأول.. الهدف سيخضع للمراجعة عبر تقنية الفيديو

ق 24 إنذار لفينيسيوس جونيور بعد تدخل قوي ضد فرينكي دي يونج

ق 15 مودريتش يسدد من خارج المنطقة والكرة تصطدم بالدفاع

ق 12 جوووول ولكن الراية.. فينيسيوس يلعب العرضية وبنزيمة يتسلم ويسدد ولكن الراية توقف الاحتفال

ق 7 فينيسيوس جونيور ينطلق ويسدد بجوار القائم

ق 1 لوكا مودريتش ينطلق ويسدد في الشباك من الخارج.. تسلل على كل حال

بداية المباراة

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