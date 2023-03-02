انتهت في كأس ملك إسبانيا - ريال مدريد (0) - (1) برشلونة
الخميس، 02 مارس 2023 - 21:41
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
تابع دقيقة بدقيقة من هنا
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ق 90 رودريجو يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم
ق 86 سيرجي روبرتو بدلا من فيران توريس
ق 84 ألفارو رودريجيز بدلا من لوكا مودريتش
ق 74 أوريليان تشواميني بدلا من توني كروس
ق 72 كيسي يسدد ولكن الكرة تصطدم بأنسو فاتي الذي يمنع هدف برشلونة
ق 69 أنسو فاتي بدلا من رافينيا
ق 67 رودريجو بدلا من ناتشو فيرنانديز
ق 66 بطاقة صفراء لفرانك كيسي بعد تدخل قوي ضد كارباخال
ق 55 بطاقة صفراء لناتشو بعد تدخل قوي ضد رافينيا
ق 49 تسديدة من فينيسيوس يبعدها الدفاع
استراحة
ق 45 بطاقة صفراء ينالها رافينيا بعد جذبه لفينيسيوس
ق 41 داني كارباخال يسدد ولكن فوق العارضة
ق 34 لوكا مودريتش يسدد ولكن بجوار القائم
ق 27 الهدف يحتسب.. ولكنه عكسي على إيدر ميليتاو
ق 26 جوووووول فرانك كيسي يسجل الأول.. الهدف سيخضع للمراجعة عبر تقنية الفيديو
ق 24 إنذار لفينيسيوس جونيور بعد تدخل قوي ضد فرينكي دي يونج
ق 15 مودريتش يسدد من خارج المنطقة والكرة تصطدم بالدفاع
ق 12 جوووول ولكن الراية.. فينيسيوس يلعب العرضية وبنزيمة يتسلم ويسدد ولكن الراية توقف الاحتفال
ق 7 فينيسيوس جونيور ينطلق ويسدد بجوار القائم
ق 1 لوكا مودريتش ينطلق ويسدد في الشباك من الخارج.. تسلل على كل حال
بداية المباراة