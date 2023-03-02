"العمدة مهرب مخدرات ولن يحميك".. رسالة مسلحين إلى ميسي عبر متجر عائلة أنتونيلا

الخميس، 02 مارس 2023 - 21:37

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي في حفل جوائز "الأفضل" من فيفا

ترك رجلان مسلحان رسالة اليوم -الخميس- إلى ليونيل ميسي بإطلاق النار على متجر مملوك لأقارب زوجته أنتونيلا روكوزو في مسقط رأسيهما روساريو.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

هكذا وصفت صحيفة "جارديان" الإنجليزية وعدة وسائل إعلام أخرى، الهجوم الذي وقع في الساعات الأولى من الصباح دون إصابات.

وليس من المعروف ما إن كان الهدف هو المتجر أم نجم الأرجنتين وقائد منتخب البلاد بشكل قاطع، ولكن الرسالة التي تركت بعد إطلاق 12 رصاصة على الأقل، هي التي ربطت الأمر مباشرة بليونيل.

أخبار متعلقة:
بعد الهجوم عليه.. ألابا يشرح سبب اختياره ميسي في جوائز ذا بيست على حساب بنزيمة ميسي 52 نقطة.. تعرف على نقاط الثلاثة الأوائل في جميع جوائز الأفضل ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم مبابي التاريخي وميسي الـ700.. باريس يضرب مارسيليا بثلاثية ويبتعد بصدارة الدوري الفرنسي

وقالت الشرطة الأرجنتينية إن رجلين مسلحين على دراجة نارية أطلقا النار على المتجر في الصباح، وتركا رسالة تقول: "ميسي، نحن ننتظرك. جافكين مهرب مخدرات أيضا، ولذلك لن يعتني بك".

من هو جافكين؟ إنه بابلو جافكين عمدة مدينة روساريو، الذي هاجم بدوره السلطات الفدرالية بسبب فشلها في كبح جماح أعمال العنف المتعلقة بالمخدرات في روساريو، التي تبعد 190 ميلا في شمال غرب العاصمة بوينوس أيرس.

ولمح السياسي الذي ينتمي ليسار الوسط المعارض للتيار "البيروني" الحاكم في الأرجنتين، لإمكانية وجود تواطؤ بين عصابات المخدرات والسلطات المحلية، قائلا: "أشك في الجميع، حتى هؤلاء الذين يفترض بهم حمايتنا".

وأوضح جافكين أن المتجر يقع في أحد أحياء روساريو الذي شهد العديد من الجرائم مؤخرا، وأنه رفع هذه المسألة في الاجتماعات الأخيرة مع السلطات الفدرالية والإقليمية، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات.

وتابع "أين هؤلاء الذين يفترض بهم حمايتنا؟ من الواضح أن هؤلاء الذين يملكون الأسلحة والقدرة على التحقيق في أمر المجرمين لا يؤدون عملهم، ومن السهل على عصابة أن تقوم بشيء كهذا".

ولم يعلق ميسي على الحادث بعد، حيث وقع أثناء تواجده في فرنسا رفقة فريقه باريس سان جيرمان، ويزور روساريو في بعض العطلات حيث يملك منزلا هناك.

ليونيل ميسي الأرجنتين روساريو أنتونيلا روكوزو
نرشح لكم
مجلس قانون فيفا يكشف لـ في الجول موقف تطبيق إيقاف الوقت في كرة القدم دون مفاجآت.. هاتريك بينيديتو يقود بوكا جونيورز للقب كأس السوبر الأرجنتيني خلال توقف مارس.. مدرب الشباب يقود منتخب أوروجواي مؤقتا فلامنجو يخسر لقبه الثالث في 2023.. ديل فالي الإكوادوري بطلا لـ ريكوبا سود أمريكانا كونكاكاف يحدد آلية مشاركة منتخباته في كوبا أمريكا 2024 متفوقا على جوارديولا وأنشيلوتي.. سكالوني أفضل مدرب في العالم لا سكالونيتا مستمرة.. الاتحاد الأرجنتيني يجدد عقد مدربه حتى 2026 مدرب إنتر ميامي يؤكد: نريد التعاقد مع ميسي وبوسكيتس
أخر الأخبار
عاجل - الأهلي يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية 4 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - ثلاثي من الأهلي يتوج بجوائز فردية في البطولة العربية.. بينهم أفضل لاعب 20 دقيقة | رياضات أخرى
الدوري السعودي - الهلال يفرط في نقطتين في الدقيقة +99 أمام الوحدة 25 دقيقة | السعودية
أمم إفريقيا للشباب - نيجيريا إلى نصف النهائي بهدف عكسي في طريق جنوب السودان 29 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
كرة طائرة - قبل الجولة الختامية.. سيدات الأهلي والزمالك دون خسارة في قبل نهائي الدوري 38 دقيقة | رياضات أخرى
البطولة العربية - فحمان ينتصر على هورسيد ويتأهل لنهائي الدور التمهيدي 40 دقيقة | الوطن العربي
مباشر كأس ملك إسبانيا - ريال مدريد (0) - (0) برشلونة.. جووول ولكن الراية 46 دقيقة | الدوري الإسباني
"العمدة مهرب مخدرات ولن يحميك".. رسالة مسلحين إلى ميسي عبر متجر عائلة أنتونيلا 50 دقيقة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور 3 الصعود الثاني في المجلس.. من هو سليمان وهدان الرئيس المؤقت لنادي الزمالك 4 الاتحاد العربي يعلن عن المشاركين الأربعة في الدور التمهيدي من بطولة الأندية