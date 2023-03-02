قائمة فيوتشر – أحمد عاطف وحيدا في الهجوم ضد الإسماعيلي.. وغياب خماسي
الخميس، 02 مارس 2023 - 21:35
كتب : حسام أحمد
أعلن علي ماهر قائمة فيوتشر لمواجهة الإسماعيلي في الجولة 20 من الدوري المصري.
وشهدت القائمة غياب عمر السعيد ومروان محسن وسعد سمير ومصطفى البدري وغنام محمد.
وبذلك سيتواجد في الهجوم فقط: أحمد عاطف.
وجاءت قائمة فيوتشر:
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – أحمد يحيى – محمد طارق.
الدفاع: محمود مرعي – محمود رزق – محمود شعبان – علي الفيل – طارق طه – جوزيف نجويم.
الوسط: محمد فاروق – هشام عادل – كريم وليد – ناصر ماهر – عبد الله ياسين – مهند لاشين – عبد الكبير الوادي – محمد رضا – عمر كمال عبد الواحد – علي زعزع – أيمن الصفاقسي.
الهجوم: أحمد عاطف.
وأعلن الإسماعيلي أمس الأربعاء قائمته للمباراة تحت قيادة مدربه الجديد حمزة الجمل.
وشهدت القائمة عودة ثنائي منتخب مصر للشباب: إياد العسقلاني وعمر الساعي.
وجاءت قائمة الإسماعيلي:
حراسة المرمى: محمد فوزي – محمد كوكو – أحمد عادل عبد المنعم
الدفاع: باهر المحمدي – محمد نصر – محمد هاشم – إياد العسقلاني – حمدي النقاز – عصام صبحي – محمد دسوقي – أحمد محسن.
الوسط: محمد مخلوف – محمد حسن – عمر الوحش – أحمد مدبولي – محمد عبد السميع – عمر الساعي – كريم الديب – محمد الشامي – عبد الرحمن مجدي.
الهجوم: ياو أنور – فراس شواط.
ويحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 38 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي.
فيما يحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة بفارق 3 نقاط عن مراكز الأمان.