قائمة فيوتشر – أحمد عاطف وحيدا في الهجوم ضد الإسماعيلي.. وغياب خماسي

الخميس، 02 مارس 2023 - 21:35

كتب : حسام أحمد

بيراميدز - فيوتشر

أعلن علي ماهر قائمة فيوتشر لمواجهة الإسماعيلي في الجولة 20 من الدوري المصري.

وشهدت القائمة غياب عمر السعيد ومروان محسن وسعد سمير ومصطفى البدري وغنام محمد.

وبذلك سيتواجد في الهجوم فقط: أحمد عاطف.

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وجاءت قائمة فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – أحمد يحيى – محمد طارق.

الدفاع: محمود مرعي – محمود رزق – محمود شعبان – علي الفيل – طارق طه – جوزيف نجويم.

الوسط: محمد فاروق – هشام عادل – كريم وليد – ناصر ماهر – عبد الله ياسين – مهند لاشين – عبد الكبير الوادي – محمد رضا – عمر كمال عبد الواحد – علي زعزع – أيمن الصفاقسي.

الهجوم: أحمد عاطف.

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎قائعة الفريق حراس المري محمود جنش أحمد يحيي محمد طارق وسط محمد فاروق هشام عادل كريم نيدفيد ناصر ماهر عبد الله ياسين مهند لعشین عبد الكبير الوادي محمد رضا عمر کمال علي زعزع ايمن الصفاقسي الدفاع محمود مرعي محمود رزق محمود شعبان علي الفيل طارق طه جوزيف نجویم هجوم أحمد عاطف /futurefc.eg /futurefceg @futurefceg‎'‎‎

وأعلن الإسماعيلي أمس الأربعاء قائمته للمباراة تحت قيادة مدربه الجديد حمزة الجمل.

وشهدت القائمة عودة ثنائي منتخب مصر للشباب: إياد العسقلاني وعمر الساعي.

وجاءت قائمة الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد فوزي – محمد كوكو – أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: باهر المحمدي – محمد نصر – محمد هاشم – إياد العسقلاني – حمدي النقاز – عصام صبحي – محمد دسوقي – أحمد محسن.

الوسط: محمد مخلوف – محمد حسن – عمر الوحش – أحمد مدبولي – محمد عبد السميع – عمر الساعي – كريم الديب – محمد الشامي – عبد الرحمن مجدي.

الهجوم: ياو أنور – فراس شواط.

May be an image of ‎text that says '‎ARE WE ISMAILY 18 8 16 21 13 قائمة المباراة LIST SQUAD محمد فوزي محمد مخلوف محمد كوكو محمد حسن أحمد عادل عمر الوحش باهر المحمدي أحمد مدبولي محمد نصر 20 محمدعبد السميع محمد هاشم 39 عمر الساعي إياد العسقلاني ياو انور حمدي النقاز كريم الديب عصام صبحي مجدي محمد محمد الشامي فراس شواط 2 6 30 29 9 34 15 22 28 3 أحمد محسن 12 OFFICIALISMAILYSC ISMAILYOFFICIAL WWW.ISMAILYCLUB.ORG‎'‎

ويحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 38 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي.

فيما يحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة بفارق 3 نقاط عن مراكز الأمان.

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