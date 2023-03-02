قائمة فيوتشر – أحمد عاطف وحيدا في الهجوم ضد الإسماعيلي.. وغياب خماسي

"العمدة مهرب مخدرات ولن يحميك".. رسالة مسلحين إلى ميسي عبر متجر عائلة أنتونيلا

تشكيل برشلونة - كريستنسن وفاتي على مقاعد البدلاء.. توريس يقود الهجوم أمام مدريد

تشكيل ريال مدريد - لا مفاجآت.. بنزيمة يقود هجوم الملكي أمام برشلونة

ماركا: فيفا يفكر في تطبيق قاعدة "ضد إيمي مارتينيز"

مجلس قانون فيفا يكشف لـ في الجول موقف تطبيق إيقاف الوقت في كرة القدم