خالد العوضي: لقب البطولة العربية للطائرة تتويج لجهد كبير.. وفرق الأهلي تسير نحو الطريق الصحيح

الخميس، 02 مارس 2023 - 21:33

كتب : أحمد الخولي

خالد العوضي

أشاد خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي بتتويج فريق رجال الطائرة بلقب البطولة العربية.

وحصد الأهلي لقب البطولة العربية بعد التغلب على النصر البحريني بثلاثة أشواط دون مقابل، وبات الأهلي أكثر الفرق تتويجا باللقب بثماني مرات بعد فض الشراكة مع الصفاقسي التونسي.

وبذلك يكون الأهلي قد حقق ثاني ألقاب الموسم الجاري بعد التتويج بكأس السوبر المصري.

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وقال خالد العوضي عبر موقع الأهلي الرسمي: "لقب البطولة العربية للأندية يأتي تتويجا لجهد كبير وعمل شاق منذ بداية الموسم".

وكشف مدير النشاط الرياضي في الأهلي "اللقب بعد تخطيط قبل انطلاق الموسم، وتم تدعيم الفريق بأفضل العناصر والمحترفين في ظل الطموحات الكبيرة نحو المنافسة بقوة على كافة البطولات".

وشدد "أسفر ذلك عن التتويج بلقب كأس السوبر المصري في نسخته الأولى والآن لقب البطولة العربية، وبدأنا التجهيز لبطولة إفريقيا بخلاف البطولات المحلية".

وأوضح العوضي "مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، لم يتأخر عن تدعيم فريق الطائرة وكافة فرق النادي، وتم توفير كافة طلبات الأجهزة الفنية من تعاقدات قوية ومعسكرات وإعداد".

وأضاف مدير النشاط الرياضي "فرق الأهلي تسير بخطوات واثقة على الطريق الصحيح لحصد البطولات، وظهر ذلك بصورة فعلية من خلال تصدر المسابقات المختلفة والتتويجات الأخيرة".

واختتم العوضي تصريحاته "العمل مستمر وبكل حماس حتى نهاية الموسم خاصة مع دخول المنافسات لمراحل الحسم، الجميع داخل منظومة النشاط الرياضي على قلب رجل واحد لتحقيق أفضل النتائج والتتويج بكل البطولات".

الأهلي كرة طائرة البطولة العربية النشاط الرياضي خالد العوضي
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