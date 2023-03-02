محمد عادل حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز.. والشناوي عبر تقنية الفيديو

الخميس، 02 مارس 2023 - 21:18

كتب : FilGoal

محمد عادل

يدير محمد عادل قمة الزمالك وبيراميدز مباراة تحكيميا لحساب الجولة 20 من الدوري المصري.

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء غدا الجمعة على استاد الدفاع الجوي.

ويعاون عادل كل من محمود أبو الرجال وهاني خيري.

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ويتواجد محمد يوسف كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كل من عمرو الشناوي ويوسف البساطي.

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎الدوري المصري الممتاز الجولة العشرون -الجمعة 3 مارس 2023 ستاد الدفاع الجوي الزمالك بيراميدز 7:00 제 مصر H مصر حكم ساحة محمد عادل محمود أبو الرجال H مصر حكم مساعد M مصر حكم مساعد 2 مصر حكم رابع هاني خيري محمد يوسف عمرو الشناوي حكم VAR مساعد يوسف البساطي مصر حكم VAR‎'‎‎

وستكون تلك أول مباراة لعادل يديرها للزمالك الموسم الحالي.

والثانية لبيراميدز الموسم الثاني بعدما أدار مباراة انتصارهم على طلائع الجيش في الجولة 17.

وقاد عادل 8 مباريات الموسم الحالي في الدوري أشهر خلالها 29 بطاقة صفراء و5 حمراء واحتسب 3 ركلات جزاء.

إجمالا أدار الحكم البالغ 45 عاما 21 مباراة للزمالك في جميع المسابقات فاز الأبيض في 13 وتعادل في 5 وخسر 3.

وسبق له إدارة 16 مباراة لبيراميدز فاز الفريق خلالها في 7 وتعادل في 6 وخسر 3.

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 32 نقطة من 18 مباراة خاضهم الفريق الذي يملك مباراة مؤجلة أمام سيراميكا كليوباترا.

بينما بيراميدز ففي المركز الثاني برصيد 38 نقطة .

وكان الزمالك قد فاز في مباراته الأخيرة أمام سموحة بالدوري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

أما بيراميدز فتعادل في مباراته الأخيرة مع المصري سلبيا بدون أهداف.

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