تشكيل برشلونة - كريستنسن وفاتي على مقاعد البدلاء.. توريس يقود الهجوم أمام مدريد

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتنطلق المباراة في العاشرة مساء على ملعب سانتياجو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويغيب عن برشلونة كل من روبرت ليفاندوفسكي وعثمان ديمبيلي وبيدري بداعي الإصابة.

فيما يتواجد أندرياس كريستنسن مدافع الفريق على مقاعد البدلاء، بعد أنباء عن عدم اكتمال جاهزيته.

وجاء تشكيل البلوجرانا كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: رونالد أراوخو - جول كوندي - ماركوس ألونسو - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - فرانك كيسي

خط الهجوم: رافينيا - فيران توريس - جافي

مفاعد البدلاء: إيناكي بينيا - أرناو تيناس - أندرياس كريستينسن - جوردي ألبا - سيرجي روبرتو - إريك جارسيا - بابلو توري - ألفارو ألاركون - إستانيس - أنسو فاتي

والتقى الفريقان في مناسبتين حتى الآن خلال الموسم الحالي، حيث فاز ريال مدريد في الدوري بنتيجة 3-1، وفاز برشلونة في نهائي كأس السوبر بنفس النتيجة.

ويتبقى للفريقين مواجهتان بعد الليلة، في الدور الثاني للدوري وإياب نصف نهائي الكأس.