تشكيل ريال مدريد - لا مفاجآت.. بنزيمة يقود هجوم الملكي أمام برشلونة

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتنطلق المباراة في العاشرة مساء على ملعب سانتياجو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويغيب عن ريال مدريد المدافع النمساوي دافيد ألابا بداعي الإصابة.

وجاء تشكيل الميرينجي كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارباخال - إيدر ميليتاو - أنطونيو روديجير - ناتشو فيرنانديز

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش - توني كروس

خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور

مقاعد البدلاء: أندري لونين - لويس لوبيز - خيسوس فاييخو - ألفارو أودريوزولا - لوكاس فاسكيز - أوريليان تشواميني - داني سيبايوس - إدين هازارد - ماركو أسينسيو - رودريجو - ماريانو دياز - ألفارو رودريجيز

والتقى الفريقان في مناسبتين حتى الآن خلال الموسم الحالي، حيث فاز ريال مدريد في الدوري بنتيجة 3-1، وفاز برشلونة في نهائي كأس السوبر بنفس النتيجة.

ويتبقى للفريقين مواجهتان بعد الليلة، في الدور الثاني للدوري وإياب نصف نهائي الكأس.