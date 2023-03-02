كرة طائرة - الثامنة في الجزيرة.. الأهلي يكتب التاريخ ويحسم لقب البطولة العربية

حسم فريق رجال الأهلي للكرة الطائرة لقب البطولة العربية للمرة الثامنة في تاريخه بعد التغلب على النصر البحريني.

وتغلب الأهلي المصري على النصر البحريني بثلاثة أشواط دون مقابل في النهائي الذي أقيم على صالة استاد القاهرة.

وكتب الأهلي التاريخ بعد فض الشراكة مع الصفاقسي التونسي، ليحقق الأهلي ثامن ألقابه من البطولة العربية.

وحضر المباراة النهائية، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لتسليم الفريق اللقب.

وبلغ الأهلي نهائي البطولة العربية عشر مرات في تاريخه ولم يخسر سوى لقبين عامي 96 و2009.

بينما توج المارد الأحمر باللقب أعوام 87 و2001 و2002 و2005 و2006 و2010 و2020 و2023.

وبدأ اللقاء متكافئا في الشوط الأول حتى تقدم الأهلي 7-6 قبل أن تتفوق خبرات لاعبي الأهلي ويحسم الشوط بنتيجة 25-21.

وشهد الشوط الثاني اكتساحا من الجانب الأحمر من البداية حتى نجح الأهلي في تحقيق الشوط بنتيجة 25-10.

ولم يختلف الشوط الثالث كثيرا إذ تفوق الأهلي منذ البداية ليحسم المباراة بعد الفوز بنتيجة 25-19.

رقم مميز لـ صلاح

حقق أحمد صلاح أسطورة الكرة الطائرة المصرية رقما مميزا بعد حصد لقب البطولة العربية للمرة السابعة في تاريخه.

وتوج صلاح باللقب ست مرات بقميص الأهلي، بينما حقق اللقب مرة واحدة بقميص الهلال السعودي في 2011.

ويتساوى صلاح بذلك الرقم مع نادي الصفاقسي الذي حصد 7 ألقاب ويعتبر ثاني أكثر الفرق تتويجا بفارق لقب وحيد عن الأهلي.

ورفع صلاح رصيده إلى 36 بطولة بقميص فريق الأهلي.

وحصد صلاح لقب الدوري 11 مرة وكأس مصر 11 مرة كما حقق لقب السوبر المصري الوحيد.

وعلى المستوى الدولي حصد صلاح سبعة ألقاب من دوري أبطال إفريقيا مقابل ستة ألقاب من البطولة العربية للأندية.

ثنائية تاريخية

تعتبر ثنائية أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام، ثنائية تاريخية في الكرة الطائرة المصرية.

وتوج الثنائي بـ +35 لقبا مع فريق الأهلي المصري.

ونجح أحمد صلاح في تحقيق 36 بطولة مع الأهلي مقابل 35 لعبد الله عبد السلام قائد الفريق.

ونجح الثنائي في التتويج بجميع الألقاب الممكنة مع الأهلي بعد حصد الدوري والكأس والسوبر بالإضافة إلى بطولة إفريقيا والبطولة العربية.

كما حقق الثنائي ألقاب الدوري والكأس وبطولة إفريقيا بقميص طلائع الجيش سويا.