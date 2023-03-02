كرة يد - تعثر الأهلي أمام سموحة وتغلب الزمالك على طلائع الجيش يشعل صراع القمة

تعثر فريق الأهلي لأول مرة في المرحلة الثانية من منافسات دوري المحترفين لرجال كرة اليد بالتعادل أمام سموحة.

وتعادل الأهلي ضد سموحة بنتيجة 21-21 ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الثانية لمنافسات الدوري.

بينما حقق الزمالك فوزه على طلائع الجيش بنتيجة 35-33 ليشتعل صراع القمة.

وكان الأهلي قد حسم الدور الأول من المرحلة الثانية بالعلامة الكاملة بعد تحقيق الفوز في المباريات الخمسة.

وجاءت نتائج الجولة السادسة كالآتي:

تعادل الأهلي أمام سموحة 21 -21

الزمالك يتغلب على طلائع الجيش 35-33

سبورتنج يهزم البنك الأهلي 30-29

ويتأهل الأندية الأربعة الأوائل إلى المرحلة الثالثة والختامية لتحديد بطل دوري المحترفين بنقاط وفقا لمركز كل فريق، وتقام المرحلة الأخيرة بنظام الدورة المجمعة.

فيما ينتهي الدور الثاني من المرحلة الثانية يوم 24 مارس المقبل.

الترتيب الحالي للمرحلة الثانية:

(الفوز = 3 نقاط / التعادل = نقطتين / الخسارة = نقطة / فارق الأهداف يفصل في تساوي النقاط لحين اكتمال المواجهات المباشرة)

1- الأهلي: 17 نقطة (+18)

2- الزمالك: 16 نقطة (+20)

3- سبورتنج: 14 نقطة (+5)

4- البنك الأهلي: 10 نقاط (-6)

5- طلائع الجيش: 8 نقاط (-26)

6- سموحة: 7 نقاط (-11)

وتقام غدا الجمعة منافسات الجولة السابعة وهي كالآتي:

الأهلي × طلائع الجيش (4:00 عصرا) على صالة الأهلي

سبورتنج × الزمالك (6:00 مساء) صالة سبورتنج

سموحة × البنك الأهلي (6:00 مساء) صالة سموحة