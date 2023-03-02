مباشر نهائي عربية الطائرة - الأهلي (2) (25) - (10) (0) النصر البحريني.. الشوط الثالث

الخميس، 02 مارس 2023 - 18:58

كتب : FilGoal

الأهلي ضد السويحلي الليبي - كرة طائرة

يلعب فريق الأهلي المصري أمام النصر البحريني في نهائي البطولة العربية لأندية الكرة الطائرة.

ويسعى الأهلي لحصد اللقب الثامن في تاريخه ليصبح الأكثر تتويجا باللقب.

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الشوط الثالث

25-10 الأهلي يحسم الشوط الثاني

17-5 اكتساح أهلاوي

5-1 تقدم الأهلي ووقت مستقطع للنصر

الشوط الثاني

25-21 الأهلي يحسم الشوط الأول

18-12 الأهلي يوسع الفارق

11-7 للأهلي ووقت مستقطع للنصر البحريني

7-6 تقدم لفريق الأهلي

الشوط الأول

كرة طائرة الأهلي النصر البحريني البطولة العربية للطائرة
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