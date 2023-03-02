مباشر نهائي بطولة العربية الطائرة - الأهلي (11) - (7) النصر البحريني.. الشوط الأول
الخميس، 02 مارس 2023 - 18:58
كتب : FilGoal
يلعب فريق الأهلي المصري أمام النصر البحريني في نهائي البطولة العربية لأندية الكرة الطائرة.
ويسعى الأهلي لحصد اللقب الثامن في تاريخه ليصبح الأكثر تتويجا باللقب.
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11-7 للأهلي ووقت مستقطع للنصر البحريني
7-6 تقدم لفريق الأهلي
الشوط الأول
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