انتهت نهائي البطولة العربية الطائرة - الأهلي (3) - (0) النصر البحريني.. اللقب الثامن

الخميس، 02 مارس 2023 - 18:58

كتب : FilGoal

الأهلي ضد السويحلي الليبي - كرة طائرة

يلعب فريق الأهلي المصري أمام النصر البحريني في نهائي البطولة العربية لأندية الكرة الطائرة.

ويسعى الأهلي لحصد اللقب الثامن في تاريخه ليصبح الأكثر تتويجا باللقب.

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25-19 الأهلي يحسم المباراة واللقب الثامنة

16-10 الأهلي يقترب من اللقب الثامن

6-5 تقدم أهلاوي

الشوط الثالث

25-10 الأهلي يحسم الشوط الثاني

17-5 اكتساح أهلاوي

5-1 تقدم الأهلي ووقت مستقطع للنصر

الشوط الثاني

25-21 الأهلي يحسم الشوط الأول

18-12 الأهلي يوسع الفارق

11-7 للأهلي ووقت مستقطع للنصر البحريني

7-6 تقدم لفريق الأهلي

الشوط الأول

الأهلي كرة طائرة البطولة العربية للطائرة النصر البحريني
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