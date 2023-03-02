انتهت نهائي البطولة العربية الطائرة - الأهلي (3) - (0) النصر البحريني.. اللقب الثامن
الخميس، 02 مارس 2023 - 18:58
كتب : FilGoal
يلعب فريق الأهلي المصري أمام النصر البحريني في نهائي البطولة العربية لأندية الكرة الطائرة.
ويسعى الأهلي لحصد اللقب الثامن في تاريخه ليصبح الأكثر تتويجا باللقب.
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25-19 الأهلي يحسم المباراة واللقب الثامنة
16-10 الأهلي يقترب من اللقب الثامن
6-5 تقدم أهلاوي
الشوط الثالث
25-10 الأهلي يحسم الشوط الثاني
17-5 اكتساح أهلاوي
5-1 تقدم الأهلي ووقت مستقطع للنصر
الشوط الثاني
25-21 الأهلي يحسم الشوط الأول
18-12 الأهلي يوسع الفارق
11-7 للأهلي ووقت مستقطع للنصر البحريني
7-6 تقدم لفريق الأهلي
الشوط الأول
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