قائمة بيراميدز - غياب رمضان صبحي وعودة الكرتي أمام الزمالك

الخميس، 02 مارس 2023 - 18:58

كتب : بسام أبو بكر

رمضان صبحي - بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الفريقان ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري المصري على استاد الدفاع الجوي.

وشهدت القائمة غياب رمضان صبحي جناح الفريق، بسبب تورم في الكاحل.

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ويستمر غياب هشام محمد لاعب الوسط والظهير المغربي محمد الشيبي.

ويغيب أيضا محمد صادق للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث.

فيما عاد المغربي وليد الكرتي إلى القائمة مرة أخرى.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد توفيق - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود دونجا - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة 3 مارس المقبل.

ويلعب اللقاء على استاد الدفاع الجوي.

وتبدأ المباراة في السابعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة حاتم بطيشة

وفاز الزمالك في مواجهتي الموسم الماضي بالدوري، ذهابا بهدف دون مقابل، وإيابا بثلاثة أهداف دون رد.

ورغم فوز بيراميدز بركلات الترجيح في مواجهة الكأس الأخيرة، إلا أن آخر فوز له على الأبيض يعود إلى 23 إبريل 2019، حيث لم يتمكن من الفوز في آخر سبع مباريات.

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