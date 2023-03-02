أمم إفريقيا للشباب - بهدف شبيه ماني.. السنغال أول المتأهلين لكأس العالم تحت 20 عاما

الخميس، 02 مارس 2023 - 18:49

كتب : FilGoal

سامبا دياللو - منتخب السنغال للشباب

حسم منتخب السنغال مقعده في منافسات كأس العالم تحت 20 عاما بعد تأهله إلى نصف نهائي أمم إفريقيا للشباب.

وتغلب منتخب السنغال على بنين في ربع نهائي أمم إفريقيا للشباب بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وسجل سامبا دياللو شبيه النجم السنغالي الشهير ساديو ماني، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 51 من المباراة.

أخبار متعلقة:
منافس الزمالك - شباب بلوزداد يفوز خارج ملعبه ويواصل انفراده بصدارة الدوري الجزائري الأسرع في التاريخ؟ طرد لاعب منتخب شباب الأردن بعد 10 ثوانٍ فقط أمم إفريقيا للشباب – مدرب جنوب السودان: درسنا جامبيا جيدا وهدفنا التأهل لكأس العالم أمم إفريقيا للشباب - مدرب جامبيا: مباراة جنوب السودان طريقنا إلى كأس العالم

ويتأهل أول أربع منتخبات من بطولة أمم إفريقيا للشباب إلى نهائيات كأس العالم تحت 20 عاما.

وتقام منافسات كأس العالم تحت 20 عاما في إندونيسيا خلال الفترة من 20 مايو إلى 11 يونيو.

وينتظر منتخب السنغال المتأهل من مواجهة تونس ضد الكونغو في نصف نهائي أمم إفريقيا للشباب.

وتقام مساء اليوم ثاني مباريات ربع النهائي بمواجهة بين فريقي أوغندا ونيجيريا.

بينما تختتم منافسات ربع النهائي غدا الجمعة بمواجهة بين جامبيا ضد جنوب السودان.

وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا للشباب حتى يوم 11 من شهر مارس الجاري.

كأس العالم للشباب أمم إفريقيا للشباب منتخب السنغال للشباب
نرشح لكم
أمم إفريقيا للشباب – مدرب جنوب السودان: درسنا جامبيا جيدا وهدفنا التأهل لكأس العالم أمم إفريقيا للشباب - مدرب جامبيا: مباراة جنوب السودان طريقنا إلى كأس العالم كريستو: أسعدنا الشعب التونسي.. والفوز على زامبيا جاء في وقته أمم إفريقيا للشباب - بنين إلى ربع النهائي رغم الخسارة.. تعرف على المتأهلين معلول خلال زيارة منتخب تونس للشباب: تأخرت لهذا السبب.. والروح والجودة حاضران مدرب حراس منتخب الشباب: كنا نتمنى التأهل للمونديال.. وبعض لاعبي المنافسين أعمارهم غير حقيقية مدرب السنغال: منتخب مصر للشباب فريق جيد للغاية.. لكن لا أحد يفوز دائما اجتماع عاجل لاتحاد الكرة عقب توديع منتخب مصر للشباب من أمم إفريقيا
أخر الأخبار
مباشر نهائي بطولة العربية الطائرة - الأهلي (0) - (0) النصر البحريني.. الشوط الأول 4 دقيقة | رياضات أخرى
قائمة بيراميدز - غياب رمضان صبحي وعودة الكرتي أمام الزمالك 5 دقيقة | الدوري المصري
أمم إفريقيا للشباب - بهدف شبيه ماني.. السنغال أول المتأهلين لكأس العالم تحت 20 عاما 13 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
منافس الزمالك - شباب بلوزداد يفوز خارج ملعبه ويواصل انفراده بصدارة الدوري الجزائري 29 دقيقة | الكرة الإفريقية
وكيل كفارا: والده يشجع برشلونة ولكنه يحب ريال مدريد 47 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - الغيابات تتوالى.. كهربا يعاني من إجهاد وشكوك حول لحاقه بمواجهة القطن ساعة | الكرة المصرية
مجلس قانون فيفا يكشف لـ في الجول موقف تطبيق إيقاف الوقت في كرة القدم ساعة | الكرة الأوروبية
منافس الزمالك - البدري يقود الترجي لريمونتادا على اتحاد بن قردان في الدوري التونسي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور 3 الصعود الثاني في المجلس.. من هو سليمان وهدان الرئيس المؤقت لنادي الزمالك 4 الاتحاد العربي يعلن عن المشاركين الأربعة في الدور التمهيدي من بطولة الأندية