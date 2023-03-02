أمم إفريقيا للشباب - بهدف شبيه ماني.. السنغال أول المتأهلين لكأس العالم تحت 20 عاما

حسم منتخب السنغال مقعده في منافسات كأس العالم تحت 20 عاما بعد تأهله إلى نصف نهائي أمم إفريقيا للشباب.

وتغلب منتخب السنغال على بنين في ربع نهائي أمم إفريقيا للشباب بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وسجل سامبا دياللو شبيه النجم السنغالي الشهير ساديو ماني، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 51 من المباراة.

ويتأهل أول أربع منتخبات من بطولة أمم إفريقيا للشباب إلى نهائيات كأس العالم تحت 20 عاما.

وتقام منافسات كأس العالم تحت 20 عاما في إندونيسيا خلال الفترة من 20 مايو إلى 11 يونيو.

وينتظر منتخب السنغال المتأهل من مواجهة تونس ضد الكونغو في نصف نهائي أمم إفريقيا للشباب.

وتقام مساء اليوم ثاني مباريات ربع النهائي بمواجهة بين فريقي أوغندا ونيجيريا.

بينما تختتم منافسات ربع النهائي غدا الجمعة بمواجهة بين جامبيا ضد جنوب السودان.

وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا للشباب حتى يوم 11 من شهر مارس الجاري.