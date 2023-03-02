وكيل كفارا: والده يشجع برشلونة ولكنه يحب ريال مدريد

الخميس، 02 مارس 2023 - 18:15

كتب : FilGoal

كفاراتسخيليا - نابولي

تحدث ماموكو جوجيلي وكيل أعمال اللاعب الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا نجم نابولي، عن إمكانية انتقاله إلى برشلونة أو ريال مدريد.

وقال وكيل اللاعب في تصريحاته لـ "جيو تيم" عبر يوتيوب: "والده يشجع برشلونة وكذلك أنا. ولكن كفارا يحب ريال مدريد".

وأضاف "إذا رأيته بقميص برشلونة سأكون سعيدا، ولكنه يشجع ريال مدريد".

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ويلفت كفاراتسخيليا أنظار جميع كبار أوروبا خلال الموسم الحالي، حيث سجل 10 أهداف وصنع 11 في الدوري الإيطالي.

وساعد النجم الجورجي فريقه على تصدر الدوري الإيطالي، الذي يقترب من معانقة لقبه للمرة الأولى منذ عام 1990.

وتعاقد نابولي مع "كفارادونا"، لقبه الجديد نسبة للأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، قادما من دينامو بوتامي الجورجي في الصيف الماضي.

ريال مدريد برشلونة الدوري الإيطالي نابولي كفاراتسخيليا
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