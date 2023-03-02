خبر في الجول - الغيابات تتوالى.. كهربا يعاني من إجهاد وشكوك حول لحاقه بمواجهة القطن

تتوالى غيابات اللاعبين عن قائمة الأهلي في المرحلة المقبلة بسبب إصابات متنوعة.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

ويواجه الأهلي وضعا صعبا قبل المرحلة المصيرية من مسيرته في دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن محمود عبد المنعم "كهربا" انضم إلى قائمة اللاعبين المتوقع غيابهم عن مواجهة القطن الكاميروني بسبب الإصابة.

ويلعب الأهلي أمام القطن الكاميروني في السادسة من مساء السبت في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويعاني كهربا من إجهاد في العضلة الضامة وتثار الشكوك حول إمكانية لحاقه بمواجهة القطن.

وقرر الجهاز الطبي بفريق الأهلي خضوع اللاعب لفحص طبي غدا الجمعة لتحديد موقفه النهائي من المشاركة أمام القطن.

وكان FilGoal.com قد علم بفقدان الأهلي لخدمات الثنائي حسين الشحات ومحمود متولي حتى نهاية شهر مارس الجاري على أقل تقدير بسبب الإصابة.

ويعاني الشحات من إصابة بشد في عضلة السمانة مما غيّبه عن مباراة الداخلية الأخيرة في الدوري ويبتعد للإصابة لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.

الأمر نفسه ينطبق على محمود متولي مدافع الفريق الذي يعاني من شد في العضلة الخلفية وقد يمتد غيابه بدوره إلى فترة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.

لائحة إصابات الأهلي لم تتوقف عند ذلك، بل تمتد إلى الثنائي عمرو السولية وأحمد عبد القادر.

وعلم FilGoal.com أن لحاق السولية وعبد القادر بمباراتي القطن الكاميروني وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي صعب للغاية.

ويعاني عبد القادر من آلام في الركبة، فيما يواصل السولية برنامجه التأهيلي بسبب إصابته بشد في عضلة السمانة أمام ريال مدريد.

ويستقبل الأهلي نظيره القطن الكاميروني في السادسة مساء السبت المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

كما يلتقي الأهلي بـ صنداونز في الجولة الرابعة في الثالثة مساء السبت الموافق 11 مارس.

ويمتلك الأهلي نقطة وحيدة من مباراتين بعد هزيمته أمام الهلال في أم درمان، وتعادله أمام صنداونز في القاهرة.