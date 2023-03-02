الدرجة الثانية - دكرنس يعودة لصدارة بحري بعد 24 ساعة.. ولافيينا يعزز تفوقه في مجموعة الصعيد

الخميس، 02 مارس 2023 - 17:50

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

انقض دكرنس على صدارة مجموعة بحري في الدرجة الثانية، فيما واصل لافيينا تصدره لترتيب مجموعة القاهرة.

وعاد دكرنس لصدارة مجموعة بحري بعد 24 ساعة فقط من تصدر طنطا وجمهورية شبين للترتيب بشكل مؤقت.

وتفوق دكرنس على هلال مطروح بنتيجة 2-1، سجل نادر شيبو هدف الهلال الأول، ثم تعادل بارو بهدف عكسي بعد عرضية إسلام رشدي.

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وسجل إسلام رشدي لاعب الأهلي والجونة السابق هدف الفوز القاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع قائدا فريقه لصدارة ترتيب المجموعة برصيد 37 نقطة.

مجموعة الصعيد

عزز لافيينا صدارته لترتيب مجموعة الصعيد برصيد 46 نقطة بعد فوزه على ديروط بنتيجة 2-1.

وسجل هشام نيمار ورجب مارو ثنائية لافيينا.

وتعثر بترول أسيوط ضد الألومنيوم بنتيجة 2-0 بفضل ثنائية أحمد وجية.

نتيجة أبقت بترول أسيوط في المركز الثاني برصيد 41 نقطة.

وزاحم الجونة خصمه بترول أسيوط في المركز الثاني بنفس الرصيد بعدما فاز على كيما أسوان بثنائية مقابل هدف.

سجل للجونة كل من حسام إيفونا وأحمد ترك، فيما سجل لكيما أسوان حسام حسن.

وتفوق المنيا على شبان قنا بهدف دون رد بهدف بدوي عاشور.

وتعادل مركز شباب طامية مع المدينة المنورة بهدف لكل فريق.

وفاز النصر للتعدين على تليفونات بني سويف بنتيجة 2-1، وسجل ثنائية الفريق الفائز كل من مصطفى جيان ويحيى جمال.

الدرجة الثانية مجموعة الصعيد مجموعة بحري
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