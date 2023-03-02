كالو يفتتح التسجيل في البطولة العربية ويقود أرتا سولار لنهائي الدور التمهيدي

افتتح سالمون كالو نجم تشيلسي السابق أهداف النسخة الحالية من البطولة العربية للأندية والمسماه بكأس الملك سلمان.

وتغلب أرتا سولار الجيبوتي على فريق فولكان من جزر القمر في افتتاح الدور التمهيدي من البطولة.

وسجل كالو هدف البطولة الأول ضمن منافسات الشوط الأول من المباراة.

بينما عزز صامويل أكينوا تقدم أرتا سولار بهدف ثان في الشوط الثاني ليحسم تأهل الفريق الجيبوتي.

ويقام الدور التمهيدي بمشاركة أربعة فرق ويتأهل منهم فريق واحد إلى الدور الأول.

وينتظر أرتا سولار الفائز من مواجهة فحمان اليمني وهورسيد الصومالي في نهائي الدور التمهيدي.

ويقام نهائي الدور التمهيدي يوم الأحد المقبل على ملعب الرديف الرئيسي بمدينة الملك عبد الله الرياضية بمحافظة جدة.

وكان سالمون كالو قد سبق له اللعب لأندية فينورد الهولندي وليل الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي.

وخاض كالو ستة مواسم مع فريق تشيلسي الإنجليزي وشارك في 254 مباراة بمختلف المسابقات ونجح في تسجيل 60 هدفا وصنع 46 آخرين.

وينضم المتأهل من الدور التمهيدي إلى 23 فريقا لخوض منافسات الدور الأول.

ويشارك 24 فريقا من الدور الأول وهم (المتأهل من الدور التمهيدي - 11 فريقا من آسيا - 7 فرق من إفريقيا - 5 فرق مشاركة بترشيح من الاتحادات الوطنية).

وتقام مباريات الدور الأول بنظام الذهاب والإياب ليتأهل 12 فريقا إلى الدور الثاني الذي يقام بين الفرق المتأهلة ليتأهل ستة منهم إلى النهائيات المقامة بنظام أربع مجموعات، ويقام خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس، من 3 إلى 5 إبريل، ومن 10 إلى 12 إبريل.