تحديد موعد معسكر منتخب مصر الأولمبي استعدادا للقاء زامبيا

تحدد موعد بداية معسكر منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم لمواجهتي زامبيا في إطار التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وحدد البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفي للمنتخب يوم 15 مارس الجاري موعدا لانطلاق معسكره بالقاهرة.

وستقام المباراتين، الذهاب يوم 22 مارس باستاد الدفاع الجوي الساعة السادسة مساء.

والإياب يوم 27 مارس فى مدينة نيدولا الزامبية الساعة السادسة بتوقيت القاهرة وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالمغرب.

البطولة المجمعة يتأهل منها أول ثلاثة منتخبات إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .

وقال محمود حرب المدير الإداري للمنتخب الأوليمبي أن لاعبي الأهلي و الزمالك وفيوتشر وبيراميدز سينضمون فور العودة من المشاركة مع أنديتهم في البطولات الإفريقية.

وكان المنتخب الأولمبي قد حقق فوزا كبيرا على الجابون بثلاثية أهداف دون رد استعدادا لمواجة زامبيا، وسبقها بالفوز على المغرب مرتين وديا 2- 3 و 1-2 فى مدينة الرباط.