الأسرع في التاريخ؟ طرد لاعب منتخب شباب الأردن بعد 10 ثوانٍ فقط

حصل بكر كمال لاعب منتخب الأردن للشباب على البطاقة الحمراء بعد 5 ثوانٍ فقط من انطلاق مباراة منتخب بلاده أمام طاجيكستان.

وفاز منتخب الأردن على طاجيكستان بهدفين دون مقابل ضمن دور المجموعات من بطولة آسيا للشباب تحت 20 عاما.

وارتكب بكر كمال خطأ على لاعب طاجيكستان في الثانية الخامسة ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في الثانية العاشرة في وجه لاعب الأردن.

وسجل علي العزايزة وسيف الدين درويش هدفي المنتخب الأردني في شباك طاجيكستان.

الأسرع في التاريخ

البطاقة الحمراء التي حصل عليها بكر كمال في الثانية العاشرة لم تكن الأسرع في تاريخ كرة القدم.

ويعد ديفيد برات الأسرع في التاريخ بعدما حصل على بطاقة حمراء في دوري الدرجة الثامنة الإنجليزي عام 2009 في مباراة بين فريقه تشيبينهام تاون وباشلي.

وتدخل برات على منافسه بكلتا القدمين بعد مرور 3 ثوانٍ فقط من عمر المباراة وغادر مطرودًا قبل أن يلمس الكرة.

وفي سبتمبر 2022 تعرض جيان كلير توديبو لاعب نيس لأسرع طرد في تاريخ الدوري الفرنسي بعد حصوله على البطاقة الحمراء خلال مواجهة أنجيه.

وانطلق عبد الله سيما لاعب أنجيه مباشرة عقب ركلة البداية لينفرد بمرمى نيس وليعرقله توديبو وهو في حالة انفراد بعد خمس ثوان فقط وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه في الثانية التاسعة.

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