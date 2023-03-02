الأسرع في التاريخ؟ طرد لاعب منتخب شباب الأردن بعد 10 ثوانٍ فقط

الخميس، 02 مارس 2023 - 16:35

كتب : FilGoal

شباب الأردن وطاجيكستان

حصل بكر كمال لاعب منتخب الأردن للشباب على البطاقة الحمراء بعد 5 ثوانٍ فقط من انطلاق مباراة منتخب بلاده أمام طاجيكستان.

وفاز منتخب الأردن على طاجيكستان بهدفين دون مقابل ضمن دور المجموعات من بطولة آسيا للشباب تحت 20 عاما.

وارتكب بكر كمال خطأ على لاعب طاجيكستان في الثانية الخامسة ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في الثانية العاشرة في وجه لاعب الأردن.

أخبار متعلقة:
"لا يجب تكرار أخطاء الماضي".. كواليس اجتماع الخطيب بلاعبي الأهلي "الروح. المحارب. القائد".. يوفنتوس يعلن تمديد عقد دانيلو تشيلسي يعير لاعبه إلى فاسكو دي جاما كرة الصالات – منتخب مصر يخسر من السعودية برباعية في بطولة تايلاند

وسجل علي العزايزة وسيف الدين درويش هدفي المنتخب الأردني في شباك طاجيكستان.

Image

الأسرع في التاريخ

البطاقة الحمراء التي حصل عليها بكر كمال في الثانية العاشرة لم تكن الأسرع في تاريخ كرة القدم.

ويعد ديفيد برات الأسرع في التاريخ بعدما حصل على بطاقة حمراء في دوري الدرجة الثامنة الإنجليزي عام 2009 في مباراة بين فريقه تشيبينهام تاون وباشلي.

وتدخل برات على منافسه بكلتا القدمين بعد مرور 3 ثوانٍ فقط من عمر المباراة وغادر مطرودًا قبل أن يلمس الكرة.

وفي سبتمبر 2022 تعرض جيان كلير توديبو لاعب نيس لأسرع طرد في تاريخ الدوري الفرنسي بعد حصوله على البطاقة الحمراء خلال مواجهة أنجيه.

وانطلق عبد الله سيما لاعب أنجيه مباشرة عقب ركلة البداية لينفرد بمرمى نيس وليعرقله توديبو وهو في حالة انفراد بعد خمس ثوان فقط وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه في الثانية التاسعة.

كأس آسيا للشباب
نرشح لكم
بعد الكشف عن الفرق المتنافسة.. موعد قرعة البطولة العربية في الرياض الاتحاد القطري يعلن مشاركة السد وقطر في البطولة العربية مدرب الترجي: الزمالك يمر بفترة غير جيدة ولكنه من الأفضل.. والفوز عليه مهم لضمان التأهل كاف يعلن موقفه من معاقبة المغرب والجزائر عن أحداث أمم إفريقيا للمحليين خبر في الجول - الاستقرار على الأندية المشاركة بدعوات خاصة في البطولة العربية مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الاتجاه لعدم ترشيح ناد ثالث للمشاركة في البطولة العربية أسوان يطالب بالمشاركة في البطولة العربية رئيس النصر يسخر من اتهامات مجاملة رونالدو تحكيميا
أخر الأخبار
مباشر الدوري - المصري (0)-(0) طلائع الجيش.. انطلاق المباراة 5 دقيقة | الدوري المصري
6 مباريات دون فوز.. هدف "مارادوني" ينصر الداخلية على غزل المحلة 5 دقيقة | الدوري المصري
جاكبو: هذا هو الفارق بين ثلاثي هجوم ليفربول السابق والحالي 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - جريندو يقود هجوم المصري.. وسمير على مقاعد بدلاء طلائع الجيش 18 دقيقة | الدوري المصري
الترجي يحذر جماهيره من إشعال الشماريخ في مواجهة الزمالك بسبب عقوبات كاف 30 دقيقة | الكرة الإفريقية
الإسماعيلي لـ في الجول: جلسة بين الجمل واللاعبين.. وحقيقة المستحقات المتأخرة ساعة | الدوري المصري
نفاد تذاكر كلاسيكو اتحاد جدة والنصر.. وأعلى دخل في تاريخ الدوري السعودي ساعة | السعودية
موندو ديبورتيفو: برشلونة يتواصل مع لابورت الراغب في الرحيل عن مانشستر سيتي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الاتحاد العربي يعلن عن المشاركين الأربعة في الدور التمهيدي من بطولة الأندية 2 جوائز الأفضل - تعرف على ترتيب محمد صلاح بين لاعبي العالم 3 أحمد مرتضى: لا توجد مشاكل في الزمالك وأطمئن الجميع.. وموعد عودة رئيس النادي 4 في الجول يكشف سبب غياب سداسي الزمالك عن قائمة مواجهة بيراميدز