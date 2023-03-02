"لا يجب تكرار أخطاء الماضي".. كواليس اجتماع الخطيب بلاعبي الأهلي

الخميس، 02 مارس 2023 - 16:13

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

محمود الخطيب - مران الأهلي

حضر محمود الخطيب رئيس الأهلي المران الصباحي للفريق اليوم الخميس في استاد مختار التتش.

وتحدّث الخطيب إلى لاعبي الفريق بشكل مطول قبل انطلاق المران مباشرةً.

ووفقًا للموقع الرسمي للأهلي فقد أوضح الخطيب للاعبين أن "النتائج خلال الفترة الماضية لا تناسب إمكاناتهم الكبيرة، ولا ترقى لطموح الأهلي وجماهيره، وكان يجب أن تكون هناك جهود أكبر، وتركيز أعلى، سواء في المباريات الإفريقية أو المحلية".

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وأشار الموقع الرسمي إلى أن الخطيب شدد على أنه "لا يجب أن تتكرر أخطاء الماضي، وهم لاعبون على درجة عالية من الكفاءة، والثقة فيهم بلا حدود، وهم أيضًا قادرون، بإذن الله، على تقديم مستويات أفضل، وتحقيق نتائج تسعد جماهير الأهلي الوفية".

وأشار الخطيب للاعبيه أن "الأيام المقبلة سوف تشهد تحديات صعبة، وتحتاج من كل فرد أن يبذل أقصى ما لديه؛ حتى يحقق الأهلي أهدافه المحلية والقارية".

وتابع الخطيب المران كاملًا رفقة حسام غالي عضو مجلس الإدارة الذي كان حاضرًا في الاجتماع مع اللاعبين.

وعاد البرازيلي برونو سافيو للمران الجماعي للأهلي قبل مباراة القطن المصيرية في دوري أبطال إفريقيا.

وابتعد سافيو عن التدريبات خلال الفترة الماضية بسبب آلام في الركبة بحسب الموقع الرسمي للأهلي.

واستأنف الفريق تدريباته بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس الأربعاء.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن الجوانب الفنية والخططية.

ولم يظهر سافيو بقميص الأهلي منذ 12 يناير الماضي في مباراة المصري بالجولة 13 للدوري المصري.

واستُبعِد سافيو من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية، وغاب عن المباريات التي تلتها.

ويلعب الأهلي أمام القطن في السادسة مساء السبت بمباراة مؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويمتلك الأهلي نقطة واحدة من مباراتين بعد هزيمته أمام الهلال وتعادله مع ماميلودي صنداونز.

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