"الروح. المحارب. القائد".. يوفنتوس يعلن تمديد عقد دانيلو

"الروح. المحارب. القائد" بهذه الكلمات وصف يوفنتوس الإيطالي لاعبه البرازيلي دانيلو لويز وأعلن تمديد تعاقده.

دانيلو لويز النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وأعلن يوفنتوس اليوم الخميس تمديد عقد دانيلو حتى صيف 2025.

ومدد دانيلو عقده مع يوفنتوس لتستمر مغامرته مع النادي الإيطالي والتي بدأت منذ 3 سنوات ونصف.

وكان دانيلو قد انضم إلى يوفنتوس في أغسطس 2019 قادماً من مانشستر سيتي، في صفقة شهدت انتقال البرتغالي جواو كانسيلو إلى الجانب الآخر.

وشارك صاحب الـ 31 عاما مع يوفنتوس خلال الموسم الحالي في 33 مباراة وسجل 3 اهداف وصنع مثلهم.

ولعب دانيلو 142 مباراة إجمالا بقميص يوفنتوس وسجل 8 أهداف وصنع 10 آخرين بجميع المسابقات.

المدافع الدولي البرازيلي سبق له اللعب لأندية بورتو وريال مدريد ومانشستر سيتي قبل الاستقرار في صفوف يوفنتوس.

ويحتل يوفنتوس المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة، علما أنه تعرض لخصم 15 نقطة من رصيده الشهر الماضي بداعي وجود مخالفات مالية.

وقدّم يوفنتوس أمس الأربعاء استئنافا رسميا إلى اللجنة الأولمبية الإيطالية بشأن خصم 15 نقطة من رصيد الفريق في الدوري الإيطالي.