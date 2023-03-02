تشيلسي يعير لاعبه إلى فاسكو دي جاما

أعلن نادي تشيلسي أن لاعبه الشاب الجديد أندري سانتوس سيعود إلى البرازيل، لينضم مجددًا إلى ناديه السابق فاسكو دا جاما على سبيل الإعارة.

ووقع لاعب الوسط البالغ من العمر 18 عاما لتشيلسي في يناير الماضي لكنه سيلعب الوقت المتبقى من الموسم معارا لفريقه السابق.

بعد انضمامه إلى تشيلسي، لعب سانتوس دور البطولة في تتويج شباب البرازيل ببطولة أمريكا الجنوبية دون 20 عاما وسجل في النهائي ضد أوروجواي.

وذكرت تقارير أن نادي تشيلسي واجه أزمة بسبب رفض تصريح العمل الخاص بلاعب الوسط البرازيلي أندري سانتوس الذي انضم مقابل 16 مليون يورو.

وذكرت ديلي ميل الإنجليزية أن حاول تشيلسي استخراج بطاقة استثنائية لموهبته الشابة والبالغ 18 عاما خاصة أنه قاد منتخب شباب البرازيل للفوز بلقب كأس أمريكا الجنوبية تحت 20 عاما.

وعلق جراهام بوتر عن الأمر في المؤتمر الصحفي قائلا: "سانتوس لا يزال في نفس المكان. نحن نبحث عن الخيارات المتاحة له".

وكشف التقرير وقتها أن تشيلسي ربما يعيره لفريق برازيلي، وكان بالميراس بطل الدوري هو المرشح الأبرز لضمه، لكنه عاد لفريقه فاسكو دي جاما.

ولم يلعب سانتوس من قبل في الدوري البرازيلي إذ ساهم في صعود فاسكو من الدرجة الثانية للأولى بعدما خاض 34 مباراة وسجل 8 أهداف.

وبقميص منتخب الشباب ارتدى شارة القيادة وسجل 6 أهداف تصدر بها ترتيب الهدافين وكذلك حاز جائزة أفضل لاعب في البطولة.

ويحتل البلوز المركز العاشر في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي.