كرة الصالات – منتخب مصر يخسر من السعودية برباعية في بطولة تايلاند

الخميس، 02 مارس 2023 - 15:17

كتب : FilGoal

مباراة مصر والسعودية كرة صالات

خسر منتخب مصر لكرة الصالات أمام نظيره السعودي بنتيجة 4-1.

وفاز منتخب السعودية على نظيره المصري ضمن منافسات بطولة " NSDF" الدولية المقامة في مدينة بتايا بتايلاند.

وسجل نواف العروان وفرحان الأسمري وعبد الإله العتيبي وجوهر جماح أهداف منتخب السعودية.

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ويخوض منتخب مصر بطولة تايلاند الدولية، ضمن المجموعة الثانية التي تضم كلا من إيران والسعودية.

ويلتقي منتخب مصر أمام إيران غدا الجمعة في ختام مرحلة المجموعات من البطولة.

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة الصالات كل من: "محمود عبد الوهاب، أحمد فكري صالح، جمال عبد الناصر وأحمد محمد سيد، علاء عيسى، محمد سعيد لبيب،محمود فتحي تريكة، محمد طلعت فرج، محمد هاني مغربي بكار، ابراهيم السيد صلاح، أحمد مصطفى فرج حمص، محمد عبد الحميد مصطفى عبد المجيد، أحمد اسماعيل صبحي، مصطفى عيد، أحمد عبد القادر "موزة"، خالد عبدالله، محمد جمال حداد، عبد الرحمن سيد بوديو ومحمد مصطفي كامل شولا".

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