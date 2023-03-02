من رائحة الساحر.. نجل رونالدينيو ينضم لـ برشلونة

أعلن نادي برشلونة عن تعاقده مع جواو مينديش نجل رونالدينيو أسطورة الفريق.

ووقّع مينديش على عقود انضمامه إلى برشلونة، ليستمر في صفوف النادي لمدة موسم ونصف.

وتم التعاقد في حضور جوان سولير مدير النادي، وخوسيه رامون أليشانكو مدير قطاع الناشئين.

✍🏼 El jugador 𝗝𝗼𝗮̃𝗼 𝗠𝗲𝗻𝗱𝗲𝘀 ha signat, en presència del directiu @SolerFerre i del director del Futbol Formatiu José Ramon Alexanco, la seva incorporació al FC Barcelona en l’etapa juvenil#FCBMasia 💙❤️ pic.twitter.com/IyVWbFddHU — FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) March 2, 2023

المهاجم البالغ 18 عامًا سينضم إلى فريق الناشئين في النادي ليكون جزءًا من أكاديمية لاماسيّا.

وسبق لـ جواو مينديش اللعب لنادي كروزيرو لكنه رحل عن صفوفه في فبراير 2022.

وخاض جواو مينديش فترة معايشة داخل المدينة الرياضية لـ برشلونة في الفترة الماضية، قبل أن يوقع على عقود انضمامه رسميًا للنادي.

اللاعب الأعسر الذي يشغل مركز المهاجم انضم إلى كروزيرو في الرابعة عشر من عمره.

وتجمع رونالدينيو علاقة قوية بـ جوان لابورتا رئيس برشلونة الحالي الذي كان نفسه من انتدبه إلى النادي قبل حوالي عقدين من الزمان.

رونالدينيو (42 عامًا) من جانبه ارتدى قميص برشلونة بين 2003 و2008.

وانضم رونالدينيو إلى برشلونة قادمًا من باريس سان جيرمان مقابل أكثر من 30 مليون يورو وقتها.

وخاض رونالدينيو 207 مباراة مع برشلونة، سجل خلالها 94 هدفًا وصنع 70.

اللاعب الحاصل على الكرة الذهبية في 2005، فاز مع برشلونة بالدوري الإسباني مرتين، وبالسوبر الإسباني مرتين، وبدوري أبطال أوروبا 2006.