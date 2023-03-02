من رائحة الساحر.. نجل رونالدينيو ينضم لـ برشلونة

الخميس، 02 مارس 2023 - 15:00

كتب : FilGoal

جواو مينديش - برشلونة

أعلن نادي برشلونة عن تعاقده مع جواو مينديش نجل رونالدينيو أسطورة الفريق.

ووقّع مينديش على عقود انضمامه إلى برشلونة، ليستمر في صفوف النادي لمدة موسم ونصف.

وتم التعاقد في حضور جوان سولير مدير النادي، وخوسيه رامون أليشانكو مدير قطاع الناشئين.

المهاجم البالغ 18 عامًا سينضم إلى فريق الناشئين في النادي ليكون جزءًا من أكاديمية لاماسيّا.

وسبق لـ جواو مينديش اللعب لنادي كروزيرو لكنه رحل عن صفوفه في فبراير 2022.

وخاض جواو مينديش فترة معايشة داخل المدينة الرياضية لـ برشلونة في الفترة الماضية، قبل أن يوقع على عقود انضمامه رسميًا للنادي.

اللاعب الأعسر الذي يشغل مركز المهاجم انضم إلى كروزيرو في الرابعة عشر من عمره.

وتجمع رونالدينيو علاقة قوية بـ جوان لابورتا رئيس برشلونة الحالي الذي كان نفسه من انتدبه إلى النادي قبل حوالي عقدين من الزمان.

رونالدينيو (42 عامًا) من جانبه ارتدى قميص برشلونة بين 2003 و2008.

وانضم رونالدينيو إلى برشلونة قادمًا من باريس سان جيرمان مقابل أكثر من 30 مليون يورو وقتها.

وخاض رونالدينيو 207 مباراة مع برشلونة، سجل خلالها 94 هدفًا وصنع 70.

اللاعب الحاصل على الكرة الذهبية في 2005، فاز مع برشلونة بالدوري الإسباني مرتين، وبالسوبر الإسباني مرتين، وبدوري أبطال أوروبا 2006.

برشلونة رونالدينيو
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