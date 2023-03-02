أمم إفريقيا للشباب – مدرب جنوب السودان: درسنا جامبيا جيدا وهدفنا التأهل لكأس العالم

شدد بيتر جيمس وانى مدرب منتخب جنوب السودان تحت 20 عاما على صعوبة مباراة فريقه ضد جامبيا.

ويلعب منتخب جامبيا أمام جنوب السودان غدا الجمعة ضمن ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب.

وقال مدرب جنوب السودان في مؤمتمر صحفي:" المباراة ستكون صعبة. خططنا ودرسنا جامبيا جديا. سنواجه منتخبا قويا حصل على 9 نقاط في دور المجموعات ولم يستقبل أي أهداف".

وأضاف "الكرة في جنوب السودان تشهد تطورا جيدا والصعود هدفنا وأعددنا أنفسنا لتخطى منتخب جامبيا الذي نكن له كل الاحترام".

وتابع "منتخب جامبيا يمتلك مقومات الكرة الحديثة لكن كرة القدم لا تعترف سوى بالجهد ورأينا منتخب مصر الذي لم يتأهل إلى ربع النهائي رغم امتلاكه لعناصر مميزة".

وتؤهل هذه البطولة إلى منافسات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، والتي ستقام عام 2023 في إندونيسيا.

ويتأهل 4 فرق إلى كأس العالم بعد عبور ربع نهائي أمم إفريقيا للشباب 2023.

قي المقابل قال فيلكس ابيشاى لاعب منتخب جنوب السودان: "شرف لكل لاعب المشاركة فى البطولة. نثق في أنفسنا وجميعنا فى حالة تركيز من أجل التاهل لكأس العالم".

وأضاف: "نبحث عن تحقيق الفوز على جامبيا وترك انطباع جيد عن منتخب جنوب السودان".

مباريات ربع النهائي

تأهلت منتخبات السنغال ونيجيريا عن المجموعة الأولى، والكونغو وأوغندا وجنوب السودان عن المجموعة الثانية، وجامبيا وتونس وبنين عن المجموعة الثالثة.

السنغال × بنين

الكونغو × تونس

أوغندا × نيجيريا

جامبيا × جنوب السودان