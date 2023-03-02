بيع نادي شبيبة القبائل

الخميس، 02 مارس 2023 - 13:57

كتب : FilGoal

شبيبة القبائل الجزائري

تمت عملية بيع نادي شبيبة القبائل الجزائري إلى شركة موبيليس الوطنية التي أصبحت المالك الرسمي للنادي.

شركة الاتصالات الوطنية الجزائرية "موبيليس" أتمت عملية شراء غالبية أسهم نادي شبيبة القبائل، حسب البيانات الرسمية.

وستقوم شركة موبيليس بإعادة هيكلة الفريق من جديد.

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من جهته، أعلن يزيد ياريشان رئيس نادي شبيبة القبائل استقالته رسميا من على رأس إدارة النادي.

وقال في تصريحات للصحفيين: "الآن أعلن استقالتي مرتاح البال بعد إتمام عملية بيع أسهم النادي لموبيليس".

وكان ياريشان قد تولى مهام رئاسة النادي الكناري في سبتمبر 2021.

واتخذ ياريشان هذا القرار بعد إعلان شركة موبيليس اعتزامها ضخ دماء جديدة في الهيكل الإداري للنادي.

النادي الذي توج ببطولة الأندية الإفريقية أبطال الدوري مرتين، قبل أن يتحول مسماها إلى دوري أبطال إفريقيا، يصارع حاليا لتفادي الهبوط من الدوري الجزائري.

إذ يحتل الفريق المركز قبل الأخير بجدول الترتيب.

لكنه يحتل صدارة مجموعته في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم برصيد 4 نقاط رفقة بترو أتليتكو الأنجولي، وبفارق نقطة عن الوداد المغربي وفيتا كلوب الكونغولي.

يذكر أن شبيبة القبائل توج بالدوري الجزائري 14 مرة، وحصد كأس الجزائر 5 مرات.

الجزائر شبيبة القبائل
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