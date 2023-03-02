أمم إفريقيا للشباب - مدرب جامبيا: مباراة جنوب السودان طريقنا إلى كأس العالم

شدد عبدولي بوجانج مدرب المنتخب الجامبي للشباب تحت 20 عاما على أهمية مباراة منتخب بلاده ضد جنوب السودان.

ويلعب منتخب جامبيا أمام جنوب السودان غدا الجمعة ضمن ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب.

وقال بوجانج في المؤتمر الصحفي: "مواجهة جنوب السودان هامة للغاية، إنها طريقنا للتأهل إلى كأس العالم ولذلك نستعد بكامل طاقتنا".

وتؤهل هذه البطولة إلى منافسات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، والتي ستقام عام 2023 في إندونيسيا.

ويتأهل 4 فرق إلى كأس العالم بعد عبور ربع نهائي أمم إفريقيا للشباب 2023.

وأضاف "ظهرنا الفترة الماضية بشكل جيد وهذا مؤشر لما سنقدمه خلال المباريات المقبلة شريطة أن يحالفنا التوفيق".

وعن اختياره كأفضل مدرب في دور المجموعات قال مدرب جامبيا: "سعيد للغاية وهذا الأمر يحملني مسؤولية كبيرة ويحفزني على مواصلة العمل الجاد من أجل الوصول إلى كأس العالم".

وحصل منتخب جامبيا على العلامة الكاملة وحقق 9 نقاط تصدر بهم ترتيب المجموعة الثالثة التي ضمت زامبيا وبنين وتونس.

في المقابل أوضح ممين سانيو لاعب جامبيا " تنتظرنا مباراة مهمة للغاية أمام جنوب السودان وسنحاول بذل اقصى جهد من أجل تحقيق الفوز".

وأضاف "جميع اللاعبين جاهزين ذهنيا وبدنيا وفى حالة تركيز شديدة من أجل الصعود للدور نصف النهائي".

مباريات ربع النهائي

تأهلت منتخبات السنغال ونيجيريا عن المجموعة الأولى، والكونغو وأوغندا وجنوب السودان عن المجموعة الثانية، وجامبيا وتونس وبنين عن المجموعة الثالثة.

السنغال × بنين

الكونغو × تونس

أوغندا × نيجيريا

جامبيا × جنوب السودان