فرج عامر لـ في الجول: أعلم نية الأهلي بشأن خالد عبد الفتاح.. وحسام حسن سيكون هدافا للدوري

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن اقتراب الأهلي من تفعيل بند شراء خالد عبد الفتاح.

ويلعب عبد الفتاح معارًا من سموحة إلى الأهلي منذ يناير الماضي، ويسعى الفريق الأحمر للاحتفاظ به نهائيًا.

وصرّح عامر لـ FilGoal.com: "الأهلي لم يخطرني بشكل رسمي بتفعيل بند شراء خالد عبد الفتاح، لكني أعلم نيتهم بعد نجاح اللاعب وإثبات وجوده".

وأضاف: "كالعادة، سموحة يهدي الأهلي أفضل لاعبيه، وخالد عبد الفتاح سيكون إضافة كبيرة لهم".

وكشف: "من حق الأهلي تفعيل بند الشراء حتى نهاية الدوري مقابل 10 ملايين جنيه، لن نعارض الخطوة ونتمنى التوفيق للاعب".

وتحوّل عامر للحديث عن حسام حسن الذي استعاره سموحة من صفوف الأهلي في يناير الماضي.

وقال عامر: "لدينا بند شراء في عقد حسام حسن ونتمنى تفعيله لأنه أفضل مهاجم في مصر، ننتظر موافقة اللاعب على الاستمرار في صفوف سموحة بشكلٍ نهائي".

وتنبأ: "حسام حسن قريب من العودة لمنتخب مصر وأتوقع أن يفوز بجائزة هداف الدوري هذا الموسم لأنه الأفضل في المسابقة".

وأتم: "انظروا كيف نجح مصطفى سعد ميسي معنا! نحن فريق قادر على إعادة وتأهيل اللاعبين، تجاربنا كلها نجاحة وقد حدث ذلك من قبل مع مصطفى فتحي وأحمد عبد القادر وغيرهم".

عبد الفتاح (24 عامًا) من ناشئي سموحة، وقد انضم إلى الأهلي في يناير لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وخاض عبد الفتاح 6 مباريات بقميص الأهلي، منها مباراة فلامنجو في كأس العالم للأندية التي عرفت تحصله على بطاقة حمراء، ولقاء القمة أمام الزمالك الذي كان ظهوره الأول في الدوري بالقميص الأحمر.

وتعرّض عبد الفتاح مؤخرًا بجزع في الرباط الداخلي للركبة سيغيّبه عن الأهلي لمدة أسبوع بحسب طبيب الفريق.