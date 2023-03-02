كومباني: سيتوجب على أبنائي الاختيار بين مساندتي أو تشجيع مانشستر سيتي

اعترف فينسنت كومباني المدير الفني لـ بيرنلي، بصعوبة موقف أبنائه بعد ظهور نتيجة قُرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

القائد التاريخي لـ مانشستر سيتي سيعود لمواجهة فريقه السابق، هذه المرة كمدير فني لـ بيرنلي.

وصرّح كومباني: “روابطي مع مانشستر سيتي قوية للغاية وستظل كذلك دومًا".

وأضاف: "ذهبت لملعب الاتحاد عدة مرات لمشاهدة مباريات مانشستر سيتي رفقة أطفالي".

وتابع: "ليس من السيئ مشاهدة مانشستر سيتي أيام الأحد، الآن سيتوجب على أطفالي اتخاذ قرار صعب بشأن الفريق الذي سيساندونه".

وأشار: "أعلم أنه بخلاف العناق الذي ينتظرنا، فإن مانشستر سيتي ماكينة سترغب في الفوز".

وأتم: "إنه مكان مهم في حياتي، لا أزال أتفاعل مع كل كرة عندما أشاهدهم، لكني أمثّل بيرنلي الآن".

ويحل بيرنلي ضيفًا على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد يوم 18 مارس الجاري من أجل مقعد في المربع الذهبي.

وتغلّب بيرنلي مساء الأربعاء على فليتوود تاون بهدفٍ قاتل سجله كونور روبيرتس، ليعبر فريق القسم الثاني إلى ربع النهائي.

من جانبه، فـ كومباني (36 عامًا) يتولى تدريب بيرنلي منذ مطلع الموسم الجاري.

وحقق كومباني 27 فوزًا رفقة بيرنلي، في مقابل 3 هزائم فقط و11 تعادلًا.

ويعد كومباني أحد أعظم اللاعبين في تاريخ مانشستر سيتي، إذ يشهد تمثاله القابع خارج ملعب الاتحاد على ذلك.

وخاض كومباني 360 مباراة بقميص مانشستر سيتي بين 2008 و2019، سجّل خلالها 20 هدفًا، وقاده لفترته الذهبية.

المدافع الدولي البلجيكي السابق فاز مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي 4 مرات، وبكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وبكأس الرابطة الإنجليزية 4 مرات، وبكأس الدرع الخيرية مرتين.