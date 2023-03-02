مانولوفيتش: تمنيت المشاركة في البطولة العربية.. وعمار حمدي ليس سعيدا لهذا السبب

ويلعب الثنائي عمار حمدي ومحمد محمود ضمن صفوف الاتحاد معارا من الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال مانولوفيتش عبر "أون تايم سبورتس": "عمار حمدي ليس سعيدا بالقدر الكافي لأنه كان مريضا لأسبوع ثم عاد وشارك وظهر بشكل جيد قبل تعرض للإصابة. أتمنى أن يعود سريعا للتدريبات ويتعافى من الإصابة ويساعد فريقه".

وعن محمد محمود علق "محمد محمود لاعب متميز لكنه يحتاج للمشاركة والحصول على إيقاع وروح المباريات لتقديم الإضافة اللازمة ".

يذكر أن الثنائي محمد محمود وعمار حمدي انتقل لصفوف الاتحاد على سبيل الإعارة في يناير الماضي ضمن صفقة انتقال مروان عطية للنادي الأهلي.

البطولة العربية

"وعن رأيه في البطولة العربية للأندية شدد "البطولة العربية مسابقة جيدة بالنسبة لي وأحب أن يشارك فيها فريقي. سبق وان توليت تدريب الوداد أمام الرجاء في مباراة الدربي الشهيرة في هذه البطولة".

وواصل "أقدر مثل هذه المنافسات ونملك فريقا جيدا يلعب كرة قدم جميلة وجماهير رائعة لكنه في النهاية قرار اتحاد كرة القدم".

ويشارك من مصر فريق الزمالك في المرحلة النهائية بصفته بطلا لدوري النسخة الماضية.

وكان طلائع الجيش قد أعلن عبر FilGoal.com عن ترشيحه للمشاركة في الدور الأول من البطولة العربية وإرسال موافقة رسمية للاتحاد المصري.

ولم يصدر قرارا رسميا حتى الآن عن الفريق المصري الثالث المشارك في البطولة.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة جمعهم خلال 20 مباراة.