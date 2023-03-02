خبر في الجول - غياب الشحات ومتولي قد يصل لـ 4 أسابيع.. وصعوبة موقف السولية وعبد القادر

يواجه الأهلي وضعًا صعبًا مع الإصابات قبل مرحلة حاسمة من مسيرته في دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن حسين الشحات جناح الفريق سيبتعد للإصابة لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.

ويعاني الشحات من إصابة بشد في عضلة السمانة مما غيّبه عن مباراة الداخلية الأخيرة في الدوري.

الأمر نفسه ينطبق على محمود متولي مدافع الفريق الذي يعاني من شد في العضلة الخلفية وقد يمتد غيابه بدوره إلى فترة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.

وسيحاول الأهلي تقليص مدة غياب الثنائي باستخدام حقن البلازما وتدريبات العلاج الطبيعي.

لائحة إصابات الأهلي لم تتوقف عند ذلك، بل تمتد إلى الثنائي عمرو السولية وأحمد عبد القادر.

وعلم FilGoal.com أن لحاق السولية وعبد القادر بمباراتي القطن الكاميروني وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي صعب للغاية.

ويعاني عبد القادر من آلام في الركبة، فيما يواصل السولية برنامجه التأهيلي بسبب إصابته بشد في عضلة السمانة أمام ريال مدريد.

ويستقبل الأهلي نظيره القطن الكاميروني في السادسة مساء السبت المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

كما يلتقي الأهلي بـ صنداونز في الجولة الرابعة في الثالثة مساء السبت الموافق 11 مارس.

ويمتلك الأهلي نقطة وحيدة من مباراتين بعد هزيمته أمام الهلال في أم درمان، وتعادله أمام صنداونز في القاهرة.