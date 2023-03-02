مدرب الاتحاد: أتمنى استمرار محمود علاء.. وهذه حقيقة عرض الزمالك لخلافة فيريرا

كشف الصربي زوران مانولوفيتش مدرب الاتحاد السكندري عن موقفه من استمرار محمود علاء داخل صفوف فريقه.

ويلعب محمود علاء بقميص الاتحاد معارا من الزمالك حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال مانولوفيتش عبر "أون تايم سبورتس": "محمود علاء لاعب كبير ولديه بطولات وألقاب. أعطي له الدعم والثقة لأنه لاعب محترف وأعتبره أحد أفضل لاعبي الدوري المصري في مركزه. بكل تأكيد أتمنى استمراره في الفريق".

وعن تلقيه عرضا لتدريب الزمالك خلفا لجوسفالدو فيريرا كشف " غير صحيح، لم يتواصل معي أحد لتولي تدريب الزمالك".

وعن موقفه من انتقال مروان عطية لـ الأهلي أوضح " اتفقت مع قرار رئيس النادي (محمد مصيلحي) برحيل مروان عطية لصفوف الأهلي".

لقب الدوري

وتحدث المدرب الصربي عن المنافسة على لقب الدوري قائلا: "الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر لديهم الفرص في الفوز بلقب الدوري".

وتابع "الأهلي لديه مباريات مؤجلة وإذا فاز بها الموقف سيختلف. أعتقد أنه الأقرب لحسم اللقب رغم تعادله مع الداخلية وخسارته نقطتين مهمتين للغاية".

وواصل "الدوري المصري يضم الأهلي والزمالك وهما الأقوى في إفريقيا رفقة الوداد وصنداونز. جودة اللاعبين مرتفعة للغاية كذلك المستويات متقاربة بين الفرق والنتائج غير مضمونة، من وجهة نظري الدوري المصري من أفضل الدوريات التي عملت بها".

وشدد "الدوري المصري يحتاج إلى التنظيم لأن من الصعب جدا أن يشارك اللاعب في 50 مباراة في الموسم دون حصول اللاعبين على الوقت الكافي للاستشفاء ومن هنا تحدث إصابات ومشكلات عديدة للاعبين. الراحة هامة جدا للاعبين من المهم جدا الاستشفاء للحالة البدنية".

رونالدو

وعن انتقال كريستيانو رونالدو للنصر السعودي علق "انتقال رونالدو للدوري السعودي خطوة موفقة. دربت هناك فريق الطائي منذ عام ونصف وهو دوري جذاب ويملك الإمكانيات المادية والعوامل التي تساعد على النجاح".

يذكر أن زوران مانولوفيتش سبق وان تولى تدريب اندية أول أغسطس الأنجولي والوداد المغربي وشباب بلوزداد الجزائري والطائي السعودي قبل أن يقد الاتحاد بداية من الموسم الجاري.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة جمعهم خلال 20 مباراة.