دون مفاجآت.. هاتريك بينيديتو يقود بوكا جونيورز للقب كأس السوبر الأرجنتيني

توج بوكا جونيورز بلقب كأس السوبر الأرجنتيني، بتغلبه على باتروناتو بثلاثة أهداف دون رد.

المباراة التي أقيمت في استاد أونيكو مادري دي سيوداديس بمدينة سانتياجو دل إستيرو، عرفت تسجيل داريو بينيديتو لثلاثة أهداف حسمت اللقب.

وحصد بوكا جونيورز اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2018.

وبذلك عادل بوكا غريمه ريفر بليت صاحب اللقبين أيضًا على قمة أكثر الفرق تتويجًا بالبطولة التي انطلقت لأول مرة عام 2012.

وأقيمت المباراة بين بوكا جونيورز بطل الدوري الأرجنتيني، وباتروناتو بطل كأس الأرجنتين.

وكان من المقرر أن يقام كأس السوبر الأرجنتيني في إمارة أبوظبي، لكن تم التراجع عن الفكرة لأسباب مالية.

لاحقًا قرر الاتحاد الأرجنتيني إقامة كأس السوبر بشكلٍ طبيعي في أراضيه المحلية، وتنظيم بطولة مختلفة في الإمارات العربية المتحدة.

وافتتح بينيديتو التسجيل لـ بوكا في الدقيقة 41، ثم أضاف الثاني والثالث في الدقيقتين 51 و61.

وسجّل بينيديتو ثلاثة أهداف في مباراة واحدة للمرة السادسة في مسيرته الكروية.

ولم تقم البطولة منذ نسخة 2019، إذ ألغيت عام 2020 بسبب فيروس كورونا، كما لم ينجح الاتحاد الأرجنتيني في إيجاد توقيت مناسب لإقامتها عام 2021.

وخسر بوكا جونيورز النهائي في 3 مناسبات سابقة أعوام 2012 و2015 و2017.

فيما خاض باتروناتو مباراة السوبر لأول مرة في تاريخه، بعد لقبه التاريخي في كأس الأرجنتين وإطاحته بـ ريفر بليت ثم بوكا جونيورز في طريقه نحو النهائي الذي انتصر فيه على أتليتكو تاييرس.