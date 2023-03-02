رئيس بلدية المحلة لـ في الجول: رفضنا رحيل أحمد عبد الرؤوف

رفض مجلس إدارة نادي بلدية المحلة رحيل أحمد عبد الرؤوف مدرب الفريق عقب التعادل مع بايونيرز.

وفقد بلدية المحلة نقطتين ثمينتين في صراع صدارة المجموعة الثالثة "بحري" بالدرجة الثانية.

وقال مصطفى الشامي رئيس بلدية المحلة لـ FilGoal.com: "أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق تقدم باستقالته عقب التعادل السلبي مع بايونيرز ولكن إدارة النادي رفضت رحيله".

وأضاف "تمسكنا بالجهاز الفني من أجل الاستمرار في المنافسة على الصعود لدوري الممتاز، خاصة أن الفارق 4 نقاط مع طنطا وجمهورية شبين متصدري الترتيب".

ويحتل بلدية المحلة المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة بحري.

فيما يتصدر طنطا المجوعة برصيد 36 نقطة متفوقا على جمهورية شبين بفارق الأهداف.

تعرف على ترتيب مجموعة بحري