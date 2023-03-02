تين هاج: أصبحنا فريقا يكره الخسارة.. ومواجهة فولام ليست سهلة

الخميس، 02 مارس 2023 - 11:51

كتب : FilGoal

إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد

شدد إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد على أن الفريق الحالي للشياطين الحمر أصبح يملك العزيمة والإصرار على تحقيق الانتصارات.

وتأهل مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه على ضيفه وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في أولد ترافورد.

وقال المدرب الهولندي عقب المباراة: "الإصرار قوي للغاية لدى المجموعة، وكذلك القدرة على التعافي والتعامل مع الأحداث المختلفة في المباريات. أصبحنا فريقا يكره الخسارة".

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وشدد "مباراة وست هام لم تكن سهلة، لكننا تعاملنا معها بالشكل المناسب وحققنا الأهم. بعد الاحتفال بالانتصار اليوم علينا العودة للعمل مجددا".

وست هام تقدّم بواسطة سعيد بن رحمة، لكن يونايتد رد بثلاثة أهداف عن طريق نايف أكرد -بالخطأ في مرماه-، وأليخاندرو جارناتشو، وفريد.

وعن مواجهة فولام في ربع النهائي أوضح مدرب يونايتد "مباراة صعبة، إنهم يلعبون بشكل جيد حقا، علينا أن نلعب بالطريقة المناسبة لتحقيق الفوز ومواصلة مشوار البطولة".

وأسفرت قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عن مواجهة قوية بين مانشستر يونايتد أمام فولام.

فيما سيعود فينسنت كومباني لملعب الاتحاد مرة أخرى عندما يقود بيرنلي في مواجهة فريقه السابق مانشستر سيتي.

ويلعب برايتون أمام جريمبسي تاون، فيما يواجه شيفيلد يونايتد منافسه بلاكبيرن روفرز.

وتقام مباريات الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 18 مارس الجاري.

مانشستر يونايتد كأس الاتحاد الإنجليزي
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