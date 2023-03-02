مهاجم أوساسونا: اللعب لإسبانيا أم الأرجنتين؟ فقط أسرعوا قبل أن ينفطر قلبي

الخميس، 02 مارس 2023 - 11:49

كتب : FilGoal

تشيمي آفيلا - أوساسونا

أبدى تشيمي آفيلا مهاجم أوساسونا، انفتاحه على تمثيل منتخبي الأرجنتيني وإسبانيا.

أفيلا شارك في انتصار أوساسونا بهدفٍ دون رد على أتليتك بلباو في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا مساء الأربعاء.

وناقش أفيلا بدء مسيرته الدولية بعد المباراة: "أنا شخص صبور للغاية، أعمل بجد وأرحب بأي منتخب يتحرك لضمي، أنا هادئ".

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وأضاف عبر إذاعة كادينا سير: "سأختار أي من الاثنين، ولكن فلتحضروا لأجلي سريعًا قبل أن ينفطر قلبي".

وأضاف مازحًا: "لن أضع أم وابنة في مواجهة، سأتركهما يتناقشان فيما بينهما".

"الأمر يتطلب الكثير من الجهد والعمل للتعافي من إصابتين في الركبة، ولكن مع حب الجماهير ومساعدة عائلتي استطعت العودة".

وتحدث آفيلا عن المباراة: "هذا النوع من المباريات جميل، طلبت من زملائي تقديم أقصى ما لدينا وفي النهاية سيفوز الفريق الأفضل".

وأتم: "لو لم نعان، فلن نكون أوساسونا. عبد الصمد (الزلزولي) كان رائعًا، وثنائي الدفاع، والفريق بأكمله. كل اللاعبين يقدمون أقصى ما لديهم حتى البدلاء عند مشاركتهم".

آفيلا (29 عامًا) بدأ مسيرته في الملاعب الإسبانية عام 2017 رفقة ويسكا، ثم انضم إلى أوساسونا في 2019.

وعانى آفيلا من قطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى في يناير 2020، وعندما تعافى وكان على وشك العودة للملاعب في شهر سبتمبر من العام نفسه، تعرض لقطع في الرباط الصليبي اليمنى.

اللاعب المولود في مدينة روساريو الأرجنتينية لم يسبق أن نال استدعاءً من راقصي التانجو.

وسجّل آفيلا 8 أهداف في 24 مباراة هذا الموسم مع أوساسونا، وصنع هدفين.

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