يد - تحت أنظار مبابي.. فريق الدرع ويحيى خالد يسقط أمام سان جيرمان وينتقل للملحق

خسر تيليكوم فيزبريم المجري أمام نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 37-35 في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وعرفت المباراة مشاركة المصري يحيى الدرع في صفوف فيزبريم وتسجيله هدفين من أصل 5 تسديدات على المرمى.

فيما غاب زميله يحيى خالد عن اللقاء بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ورغم تقدم فيزبريم بنتيجة 24-19 مع نهاية الشوط الأول، لكن الفريق الفرنسي قلب الكفة في الشوط الثاني أمام جماهيره وخرج منتصرًا بفارق هدفين.

وعرفت المباراة حضور كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان لكرة القدم.

وتمكّن باريس سان جيرمان من رفع رصيده إلى 24 نقطة في صدارة المجموعة، فيما اكتفى فيزبريم بالمركز الثالث برصيد 18 نقطة، وآل المركز الثاني إلى ماجدبورج الألماني بفارق الأهداف عن فيزبريم.

وبالتالي فرّط فيزبريم في فرصة التأهل مباشرةً إلى ربع النهائي، وسيضطر إلى خوض الملحق.

ويلتقي فيزبريم في دور الملحق بمواطنه بيك زيجيد في مباراتي ذهاب وإياب بوقتٍ لاحق من شهر مارس الجاري.

بينما انضم باريس سان جيرمان إلى برشلونة وماجدبورج وإندوستريا البولندي في ربع النهائي مباشرةً.

ورفع الدرع رصيده إلى 41 هدفًا في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي مع فيزبريم.