أرتيتا: كان بإمكاننا تسجيل المزيد في إيفرتون.. ونيكتياه يعاني من الإصابة

شدد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على أن فريقه حقق فوزا مستحقا على حساب إيفرتون.

ونجح أرسنال في التغلب على إيفرتون بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

وقال أرتيتا عقب المباراة: " سعيد جدا بالأداء أمام إيفرتون، سجلنا أهداف رائعة وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف".

وأضاف "بعد 25 دقيقة من بداية المباراة بدأنا في التحسن وكان توقيت الهدفين الأول والثاني مهما للغاية في سير اللقاء".

وسجل أرسنال هدفين في الخمس دقائق الأخيرة من الشوط الأول ومثلهما في الشوط الثاني أمام إيفرتون، قبل أن يختتم التسجيل في الشوط الثاني.

وكشف " أتمنى أن يكون نيكتياه بخير، كان جيدا في نهاية المباراة ولكن كان يعاني قليلا من الإصابة".

وافتتح بوكايو ساكا التسجيل في الدقيقة 40، بينما عزز جابرييل مارتينلي التقدم بهدف جديد في الدقيقة 46 قبل نهاية الشوط الأول بينما سجل مارتن أوديجارد الثالث في الدقيقة 71 واختتم مارتينلي التسجيل بهدف رابع في الدقيقة 80.

ووسع أرسنال فارق النقاط بينه وبين مانشستر سيتي أقرب منافسيه في الدوري الإنجليزي إلى خمس نقاط بعد التغلب على إيفرتون.

الابتعاد بالصدارة

حقق أرسنال فوزه الثالث على التوالي في مسابقة الدوري ليبتعد بصدارة جدول الترتيب.

ووسع أرسنال الفارق إلى خمس نقاط بعدما وصل رصيده إلى 60 نقطة.

ويحل مانشستر سيتي في المركز الثاني خلف أرسنال برصيد 55 نقطة.

ولعب بذلك أرسنال مباراته المؤجلة ليستعد إلى13 مباراة مصيرية من أجل حسم لقب الدوري.

ويلعب أرسنال مباراته المقبلة أمام فريق بورنموث يوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين.