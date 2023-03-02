يونايتد يواجه فولام وسيتي يصطدم بـ كومباني في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الخميس، 02 مارس 2023 - 00:25

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - وست هام

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عن مواجهة قوية بين مانشستر يونايتد أمام فولام.

فيما سيعود فينسنت كومباني لملعب الاتحاد مرة أخرى عندما يقود بيرنلي في مواجهة فريقه السابق مانشستر سيتي.

ويلعب برايتون أمام جريمبسي تاون، فيما يواجه شيفيلد يونايتد منافسه بلاكبيرن روفرز.

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وتقام مباريات الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 18 مارس الجاري

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وتأهل مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه على ضيفه وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في أولد ترافورد.

وفي مباراة أخرى بنفس الدور، ودّع ساوثامبتون المسابقة بخسارته أمام ضيفه جريمبسي تاون بهدفين مقابل هدف واحد.

كما مر بيرنلي فريق القسم الثاني إلى ربع النهائي، بفوزه على ضيفه فليتوود تاون فريق القسم الرابع بهدف وحيد سجله كونور روبيرتس في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وأطاح شيفيلد وينزداي فريق القسم الثاني، بـ توتنام هوتسبير، بعد أن تغلّب عليه بهدفٍ وحيد سجله السنغالي إليمان إندياي قبل 10 دقائق على نهاية اللقاء.

لينضم مانشستر يونايتد وجريمبسي تاون وبيرنلي وشيفيلد وينزداي، إلى أندية مانشستر سيتي وبلاكبرن روفرز وفولام وبرايتون هوف ألبيون في ربع النهائي.

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