رائعة الزلزولي تفتح النار على أتليتك بلباو وتنصر أوساسونا في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا

فاز أوساسونا على ضيفه أتليتك بلباو بهدف وحيد في ملعب السادار، بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وسجّل عبد الصمد الزلزولي هدف المباراة الوحيد مع بداية الشوط الثاني.

وحقق أوساسونا الأفضلية قبل مباراة الإياب في ملعب سان ماميس يوم 4 أبريل المقبل.

وتعرّض إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ أتليتك بلباو لأول هزيمة في مسيرته التدريبية على ملعب أوساسونا بعد 7 انتصارات و3 تعادلات.

ويسعى أوساسونا للوصول للنهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد 2005، النسخة التي شهدت لقبه الوحيد في المسابقة.

من جانبه يعمل أتليتك بلباو على استعادة اللقب الغائب منذ 2014 وحصد الكأس للمرة العشرين.

وسجّل عبد الصمد هدف الفوز بعد هجمة مرتدة رائعة وعمل فردي مميز في الدقيقة 47.

video:1 د47' الهدف الأول لـ أوساسونا عن طريق عبد الصمد الزلزولي



أوساسونا 1 × 0 أتلتيك بلباو #أوساسونا_أتلتيك_بلباو #CopaDelRey | #SSC pic.twitter.com/GTD45xUUxc — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 1, 2023

وكرر الزلزولي عبقريته أمام إشبيلية في الدور الماضي عندما سجّل هدف تأهل أوساسونا في الوقت الإضافي.

ورفع الزلزولي رصيده إلى 3 أهداف هذا الموسم، وسجّل لأول مرة أمام فريق ليس إشبيلية بقميص أوساسونا.

وتُقام مباراة ذهاب نصف النهائي الآخر بين ريال مدريد وبرشلونة في سانتياجو برنابيو مساء الأربعاء.