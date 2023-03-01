بقيادة موسمياني.. أهلي جدة يواصل مطاردة "حزم أوباما" على صدارة دوري يلو السعودي

الأربعاء، 01 مارس 2023 - 23:56

كتب : FilGoal

موسيماني مدرب أهلي جدة

واصل أهلي جدة بقيادة بيتسو موسيماني مطاردة منافسه الحزم على صدارة دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو".

وحقق الأهلي فوزا ثمينا على نظيره جدة بهدف دون رد ضمن الجولة 23 من دوري الدرجة الأولى السعودي.

وسجل الجامبي مودو مارو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52 من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

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ورفع الفوز رصيد أهلي جدة إلى 49 نقطة في المركز الثاني خلف الحزم المتصدر بفارق الأهداف.

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ويلعب يوسف إبراهيم "أوباما" ضمن صفوف الحزم معارا من نادي الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري.

موسيماني حقق الفوز رقم 12 مع أهلي جدة بعدما تعادل في 5 مباريات وتعرض لخسارة وحيدة من أصل 18 مباراة مع الفريق.

وستتأهل الأندية أصحاب المركز الـ4 الأولى من دوري الدرجة الثانية إلى دوري المحترفين السعودي خلال المسوم المقبل 2022-2023.

دوري يلو موسيماني أهلي جدة
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