الأعياد تتواصل في مانشستر يونايتد.. وتوتنام يودع كأس الاتحاد الإنجليزي في مفاجأة

تأهل مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه على ضيفه وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في أولد ترافورد.

وست هام تقدّم بواسطة سعيد بن رحمة، لكن يونايتد رد بثلاثة أهداف عن طريق نايف أكرد -بالخطأ في مرماه-، وأليخاندرو جارناتشو، وفريد.

ليواصل يونايتد رحلة البحث عن اللقب الغائب منذ 2016.

تغييرات بالجملة

أجرى إيريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد تعديلات بالجملة في تشكيله بعد أيام من التتويج بكأس الرابطة الإنجليزية.

ودفع الهولندي بالقائد هاري ماجواير في عمق الدفاع، كما شارك الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو أساسيًا.

في المقابل بدأ النجوم: ماركوس راشفورد، وكاسيميرو، ورافاييل فاران، المباراة على مقاعد البدلاء.

📋 كاسيميرو وراشفورد على مقاعد البدلاء، وجارناتشو وفيجورست يقودان هجوم يونايتد 📋 ثلاثي هجومي لـ وست هام بقيادة أنطونيو وسعيد بن رحمة#في_إنجلترا pic.twitter.com/0GKKWKINbQ — FilGoal (@FilGoal) March 1, 2023

استعراض النجاحات

قبل بداية المباراة، دخل ماجواير وبرونو فيرنانديش الملعب حاملين كأس الرابطة الإنجليزية التي فاز بها يونايتد على حساب نيوكاسل يونايتد.

لحظة انتظرها جمهور الشياطين بفارغ الصبر ⭐⭐ ماجواير وبرونو فيرنانديز يقدمان كأس الرابطة الإنجليزية لجمهور أولد ترافورد 📸 pic.twitter.com/5qMc180A5D — FilGoal (@FilGoal) March 1, 2023

كما قدّم كاسيميرو لاعب وسط الفريق، وماري إيربس حارسة مرمى فريق السيدات، جائزتي حفل "ذا بيست".

ماري إبريس أفضل حارسة مرمى في العالم بجوار كاسيميرو في ملعب أولد ترافورد قبل مواجهة يونايتد ووست هام.💫 pic.twitter.com/uY4FMvZhOy — FilGoal (@FilGoal) March 1, 2023

أكثر حارس حافظ على نظافة شباكه في تاريخ مانشستر يونايتد رفقة المدرب الأسطوري للنادي السير أليكس فيرجسون 🤩 pic.twitter.com/J3LOBm0eo6 — FilGoal (@FilGoal) March 1, 2023

تألق الحراس

المباراة بدأت بتألق كبير للفرنسي ألفونس أريولا حارس مرمى وست هام يونايتد الذي ِأبعد تسديدة صاروخية من مارسيل سابيتسر في الدقيقة السادسة.

دافيد دي خيا من جانبه رد بتصدٍ رائع بدوره في الدقيقة 24 بعد تسديدة ميتشل أنطونيو المنفرد بالمرمى.

بين الشوطين تدخّل تين هاج وبدأ الدفع بعناصره الأساسية، فأقحم كاسيميرو على حساب سكوت ماكتيموناي.

صدمة

أصحاب الأرض تلقوا صدمة في الدقيقة 55 عندما تقدّم بن رحمة لـ وست هام بتسديدة جميلة.

النجم الجزائري سجل هدفه السابع هذا الموسم في مختلف البطولات، والثاني في كأس الرابطة.

تين هاج حاول إنقاذ الموقف، ودفع بـ راشفورد وليساندرو مارتينيز بدلا من ليندلوف وأنتوني في الدقيقة 58.

من جانبه، واصل وست هام الضغط وكاد أن يضيف الهدف الثاني عن طريق بابلو فورنالس بالدقيقة 59، لكن كرته جاورت القائم.

الدقائق الصعبة تواصلت عندما هدد أنطونيو في الدقيقة 63، لكن دي خيا تصدى ببراعة.

تهديد وتنفيذ

شباك أريولا اهتزت أخيرا في الدقيقة 72 عندما سجّل كاسيميرو من ضربة رأسية، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل.

لكن يونايتد واصل التهديد من الركلات الثابتة، فأرسل برونو فيرنانديش ركنية قابلها أكرد بالخطأ في مرماه بالدقيقة 77، مدركًا التعادل لـ يونايتد.

المباراة كانت في اتجاهها نحو الإعادة، لكن الأرجنتيني جارناتشو سجل التقدم في الدقيقة الأخيرة بتسديدة يمينية رائعة.

ليرفع جارناتشو رصيده إلى 5 أهداف هذا الموسم، والأول له في كأس الاتحاد الإنجليزي.

يونايتد لم يكتف، فسجّل فريد هدفا ثالثًا قاتلًا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعد خطأ دفاعي قاتل.

































































مفاجآت

وفي مباراة أخرى بنفس الدور، ودّع ساوثامبتون المسابقة بخسارته أمام ضيفه جريمبسي تاون بهدفين مقابل هدف واحد.

فريق القسم الرابع تقدّم في النتيجة بهدفين عن طريق الأيرلندي جافان هولوهان من ركلتي جزاء في الدقيقتين 45 و50.

وسجّل دوي كاليتا تشار لاعب ساوثامبتون هدف تقليص الفارق في الدقيقة 65.

لكن كتيبة الإسباني روبن سيليس لم تستطع العودة في اللقاء وودّعت المسابقة في مفاجأة مدوية.

كما مر بيرنلي فريق القسم الثاني إلى ربع النهائي، بفوزه على ضيفه فليتوود تاون فريق القسم الرابع بهدف وحيد سجله كونور روبيرتس في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وأطاح شيفيلد وينزداي فريق القسم الثاني، بـ توتنام هوتسبير، بعد أن تغلّب عليه بهدفٍ وحيد سجله السنغالي إليمان إندياي قبل 10 دقائق على نهاية اللقاء.

لينضم مانشستر يونايتد وجريمبسي تاون وبيرنلي وشيفيلد وينزداي، إلى أندية مانشستر سيتي وبلاكبرن روفرز وفولام وبرايتون هوف ألبيون في ربع النهائي.