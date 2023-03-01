لاعب مصري يختار إسبانيا؟ قصة محمد حمدي "المزيف"
الأربعاء، 01 مارس 2023 - 23:19
كتب : FilGoal
حساب زائف على فيسبوك يشعل وسائل التواصل الاجتماعي، فهل اختر لاعب مصري تمثيل إسبانيا حقًا؟
شاهد القصة كاملة لـ "محمد حمدي المزيف".
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