كرة سلة - عمرو الجندي يحقق رقما تاريخيا في تصفيات كأس العالم

الأربعاء، 01 مارس 2023 - 22:47

كتب : FilGoal

عمرو الجندي - منتخب مصر كرة سلة

كتب عمرو الجندي رقما تاريخيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بما حققه أمام جنوب السودان.

ونجح الجندي في تسجيل 42 نقطة أمام جنوب السودان في ختام تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وكشف الاتحاد المصري لكرة السلة أن رقم عمرو الجندي وفقا لوكالة أوبتا العالمية الخاصة بالإحصائيات، هو رقم قياسي.

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وبات الجندي أكثر اللاعبين تسجيلا للنقاط في مباراة واحدة بتاريخ تصفيات إفريقيا لكأس العالم.

وكان منتخب مصر لرجال السلة قد حسم تأهله إلى منافسات كأس العالم رفقة جنوب السودان.

وتقام منافسات كأس العالم في أغسطس المقبل بدول الفلبين واليابان وإندونيسيا.

ومن المنتظر أن تقام قرعة البطولة يوم 29 أبريل المقبل في دولة الفلبين.

وحسم منتخب مصر لرجال السلة تأهله إلى كأس العالم منذ الجولة الأولى في المرحلة الختامية بعد الفوز على تونس 71-67.

منتخب مصر كرة سلة
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