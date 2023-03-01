طارق العشري: فاركو يستحق مركز أفضل في الدوري

الأربعاء، 01 مارس 2023 - 22:24

كتب : FilGoal

طارق العشري - فاركو

شدد طارق العشري المدير الفني لنادي فاركو على أن فريقه يستحق مركز في جدول ترتيب الدوري.

وفاز فاركو على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة 20 من مسابقة الدوري.

وسجل رزقي حمرون ورامي صبري هدفي فاركو، فيما أحرز عبد الرحمن خالد "جبنة" هدف المقاولون العرب.

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وارتقى فاركو إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري عقب الفوز في الوقت القاتل على المقاولون العرب.

وقال العشري في المؤتمر الصحفي: "حققنا 3 نقاط هامة ومستحقة أمام فريق مميز يقوده مدير فني كبير بحجم شوقي غريب".

وأضاف العشري "المقاولون العرب يسير بشكل مميز وقدم مباراة جيدة لكننا نجحنا في التعامل مع المباراة بالطريقة اللازمة وحققنا الفوز".

وشدد "أشكر اللاعبين الذين قدموا جهدا كبير للغاية، والفريق يستحق مركز أفضل في مسابقة الدوري".

واختتم "مواجهة المقاولون كانت تحتاج إلى التريث والتركيز وتغيير طريقة اللعب في شوطي المباراة. أوجه التحية أيضا إلى محمد سعيد شيكا حارس المرمى الذي بعب دورا كبيرا في تحقيق الفوز".

وحافظ طارق العشري مدرب فاركو على سجله الجيد مع الفريق وحقق الفوز الرابع وتعادل في مباراة وحيدة خلال 5 مباريات مع الفريق السكندري.

ورفع فاركو رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري.

فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند 32 نقطة في المركز السادس.

فاركو المقاولون العرب
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