قادش يطالب بإيقاف الدوري الإسباني وإعادة آخر 9 دقائق من مباراته أمام إلتشي

الأربعاء، 01 مارس 2023 - 22:00

كتب : FilGoal

قادش - إلتشي

طالب نادي قادش بإيقاف مسابقة الدوري الإسباني مؤقتًا، وإعادة جزء من مباراته أمام إلتشي.

قادش تعادل بهدف لكل طرف أمام إلتشي يوم 16 يناير الماضي، مباراة خلّفت الكثير من الجدل في الشارع الكروي الإسباني.

إلتشي كان متقدمًا بهدفٍ دون رد، عندما تلقى هدف التعادل في الدقيقة 81 بواسطة الأرجنتيني إزيكييل بونسي.

لاحقًا اتضح وجود حالة تسلل واضحة لم تراجعها تقنية الفيديو سهوًا، مما فتح النار على لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني.

وأعلن قادش توجهه للمحكمة الإدارية الرياضية أعلى سلطة قضائية رياضية في إسبانيا.

وطالب قادش إيقاف منافسات الدوري الإسباني إلى حين حل المسألة الخاصة بمباراة إلتشي.

ويصمم قادش على ضرورة إعادة آخر 9 دقائق من مباراته أمام إلتشي والنتيجة 1-0 بعدم احتساب الهدف غير الشرعي.

واستشهد قادش في بيانه المطول بإعادة مباراة إنجلترا والنرويج في تصفيات بطولة أوروبا للسيدات تحت 19 عامًا في 2015.

وقرر الاتحاد الأوروبي وقتها إعادة آخر ثواني المباراة بسبب إجراء تحكيمي خاطئ من حكمة اللقاء في عدم إعادة ركلة جزاء لمنتخب إنجلترا.

كما أشار قادش إلى إعادة مباراة أوزبكستان والبحرين في تصفيات كأس العالم 2014.

حدث ذلك في يوليو 2011 عندما ألغى الحكم ركلة جزاء لـ أوزبكستان ومنح ركلة حرة للبحرين بدلًا من إعادة الركلة في لقاء فاز به أصحاب الأرض بهدفٍ دون رد.

ويصارع قادش للنجاة من الهبوط، إذ يحتل المركز 16 برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين عن فالنسيا صاحب أقرب مراكز الهبوط.

فيما وضع إلتشي قدمًا في القسم الثاني بالفعل، إذ يمتلك 9 نقاط في المركز 20 -الأخير- من فوز وحيد في أول 23 جولة.

قادش إلتشي الدوري الإسباني
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